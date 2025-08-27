Gran susto en una calle de Valladolid tras la rotura de un tubo de gas en unas obras

Presencia de los Bomberos de Valladolid en la calle Esquila tras la rotura de un tubo de gas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Gran susto el que se produjo en la tarde de este martes, 27 de agosto, en la calle Esquila de Valladolid, concretamente en el número 17 tras la rotura de un tubo de gas por una máquina excavadora en unas obras, como ha informado el Servicio de Emergencias en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El 112 dio aviso a la Policía Municipal de Valladolid y también a los Bomberos de Valladolid, además de a las compañías Repsol y Nedgia para solucionar la avería que provocó que decenas de vecinos salieran a la calle para saber lo que pasaba.

No hay que registrar heridos tras el suceso y el 112 ha confirmado a este medio que se solventó la incidencia y se recuperó el suministro al final del día.