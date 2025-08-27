Tres heridos tras un accidente con camión volcado en la A-6, a su paso por la provincia de Valladolid

Imagen de la A-6 a su paso por Medina del Campo Fotografía: DGT

Tres personas, dos hombres de 23 y 44 años y una mujer de 25, han resultado heridos tras un accidente en el kilómetro 155 de la A-6 sentido Madrid, en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) tras la colisión de un turismo y un camión, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El accidente se ha producido a las 4:41 horas de esta mañana de miércoles, 27 de agosto, y el turismo ha acabado en el arcén y el camión volcado, como explican las mismas fuentes.

Los acertantes avisaban de que en el vehículo se encontraban una mujer y un varón atrapados, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Valladolid y a los Bomberos de la Diputación, además de a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los servicios de Emergencias evacuaron finalmente a dos varones de 23 y 44 años y a una mujer de 25 años heridos al Hospital de Medina del Campo.

La DGT ha informado de que se encuentra un arcén cerrado a la altura de San Vicente del Palacio desde el kilómetro 147.025 al 147 en sentido decreciente de la kilometración hacia Madrid.