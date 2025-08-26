El viejo timo del tocomocho no ha muerto: pillado cuando la víctima retiraba 30.000 euros en Palencia

Dos bolsas de mano con varios billetes falsamente presentados como dinero real, disimulando entre papeles para aparentar un fajo legítimo.

La Policía Nacional de Palencia ha detenido en la ciudad a un hombre acusado de intentar estafar 30.000 euros a una persona de avanzada edad mediante la venta fraudulenta de supuestos cupones premiados de la ONCE.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la mañana, cuando la Sala 091 recibió una llamada de alerta.

Un ciudadano informó que un anciano se disponía a retirar de su cuenta una elevada cantidad de dinero para comprar unos cupones que, según le habían hecho creer, estaban premiados.

De inmediato, la Comisaría organizó un dispositivo de seguimiento discreto sobre la presunta víctima, con el objetivo de identificar a los posibles autores.

Los agentes observaron cómo el hombre se encontraba en un banco de la vía pública con otro individuo, momento en el que se produjo la intervención policial. Tras ser identificados, uno resultó ser la potencial víctima y el otro el presunto estafador, que fue detenido en el acto.

En las inmediaciones, otra patrulla localizó un vehículo Peugeot 407 a nombre del arrestado, con el motor en marcha y las llaves puestas, aparentemente abandonado con prisa.

En su interior se hallaron dos bolsas de mano con varios billetes falsamente presentados como dinero real, disimulando entre papeles para aparentar un fajo legítimo.

Problemas psicológicos

La víctima relató que minutos antes había sido abordada por un individuo que simulaba padecer problemas psicológicos y que portaba los supuestos cupones premiados. Posteriormente, el ahora detenido se ofreció a comprar junto con él los billetes por 30.000 euros, convenciendo al anciano para acudir a su banco y retirar la suma. La intervención policial evitó que la estafa se consumara.

El modus operandi, conocido como la estafa de los falsos cupones premiados, consiste en engañar a personas confiadas con la promesa de obtener un beneficio rápido, ofreciéndoles adquirir cupones de lotería supuestamente premiados por una cantidad inferior a la del premio ficticio.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, tras la instrucción del atestado, puesto a disposición judicial.

La Autoridad competente ha decretado su puesta en libertad con cargos, mientras continúan las investigaciones para localizar al segundo implicado, que se hizo pasar por discapacitado.