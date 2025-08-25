Detenido un hombre de 75 años como presunto autor del incendio de Molinaseca tras hacer una hoguera para cocinar

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta, ha detenido este lunes, 25 de agosto, a un hombre de 75 años como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca, en León.

Trasladados los investigadores al lugar en el que se inicio el fuego se comprobó, tras la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio podría tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida.

El Seprona de la Guardia Civil, una vez identificado plenamente al presunto responsable de la hoguera y tras las pruebas incriminatorias de su origen instruyó las diligencias penales para remitirlas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León) y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Detenidos e investigados

Además de lo anterior, durante todo el año se investigan todos los incendios forestales, arrojando una cifra hasta el momento de un detenido y diez investigados.

Referente al mes de agosto, se ha procedido a la detención de una persona, y a la investigación de otras cinco.