Alicia Gallego, nueva líder de UPL: "No haremos presidente a Mañueco tras las elecciones"

Alicia Gallego (Santa María del Páramo) se convertirá este sábado en la nueva secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el congreso del partido en el que sustituirá al actual dirigente, Luis Mariano Santos, que pasará a ser el número dos de la formación.

Esta combativa militante leonesista, licenciada en Derecho y con un Máster en Dirección y Marketing, curtida durante años en el municipalismo, es alcaldesa de Santa María del Páramo desde 2015, municipio en el que, actualmente, la UPL cuenta con 8 de los 11 concejales.

La nueva líder del partido se convirtió, además, en procuradora en las Cortes tras las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022, cuando la formación pasó de uno a tres representantes, logrando sus mejores resultados en más de 20 años, y ha protagonizado duros envites parlamentarios con el Gobierno de la Junta reivindicando inversiones para la Región Leonesa.

Gallego llega al liderazgo de la UPL en un momento de imparable auge para el movimiento leonesista, al calor la aprobación de mociones por la autonomía leonesa tanto en la Diputación de León como en varios municipios de la provincia, y logrando cada vez una mayor representación.

La nueva secretaria general de la UPL atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar los principales retos de futuro del partido y las líneas maestras que guiarán su mandato, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas y con el objetivo de lograr representación en el Congreso para trabajar por conseguir la ansiada autonomía leonesa.

Pregunta.- ¿Cómo afronta su elección como nueva secretaria general de UPL y qué espera del congreso del partido?

Respuesta.- Esta nueva responsabilidad es un halago y un orgullo para mí y, al mismo tiempo, una responsabilidad importante porque el partido está fuerte y unido y así debe seguir.

Creo que el partido saldrá muy reforzado del congreso, queremos seguir manteniendo las estructuras y se presentan 60 afiliados para el Consejo General que se va a renovar, lo cual indica que está vivo.

Tenemos muchas ganas de seguir adelante con un proyecto sólido como es el de UPL.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene el partido a corto y medio plazo y cuáles van a ser las líneas maestras de su liderazgo?

R.- Vamos a seguir trabajando el mundo rural, hemos hecho avances importantes y tenemos una gran representación, con más de 235 concejales, alcaldías en las tres provincias, y es donde tenemos que seguir estando.

La labor del partido es seguir expandiéndose con cargos públicos y representación en los ayuntamientos, llevando la voz de los ciudadanos a las instituciones.

P.- ¿Qué características tendrá su nueva Ejecutiva?

R.- Nosotros damos libertad a los afiliados para que renueven el Consejo General, todos son importantes y nosotros nos valdremos de los órganos que tiene la UPL y seguiremos avanzando con las secretarías.

Queremos reforzar el papel de los alcaldes, de los pedáneos y de los cargos públicos y vamos a incidir con una nueva organización que les dé voz. Vamos a visitar las distintas comarcas para conocer de primera mano y poner en valor a esos representantes y afiliados que hacen una labor esencial para el partido y para la sociedad en su conjunto.

P.- Dentro de, como tarde, nueve meses tendrán lugar las elecciones autonómicas, ¿confían en llegar a su objetivo de ser primera fuerza en la provincia de León?

R.- Las perspectivas son muy buenas y nuestro objetivo tras las próximas elecciones es lograr grupo parlamentario propio. La labor que se ha hecho en estos tres años, en una institución que tiene abandonada a la Región Leonesa, poniendo el énfasis en las necesidades de los ciudadanos, nos ha dado una visibilidad y se han visto los problemas de la provincia.

Durante estos tres años en las Cortes hemos reivindicado las necesidades del Bierzo, se han plasmado también los problemas de Zamora y Salamanca y han sido muchas las Proposiciones No de Ley (PNL) y las preguntas que hemos llevado en este sentido. Creo que los ciudadanos reconocerán nuestra labor y apoyarán a la UPL para que sea una fuerza cada vez más consolidada

P.- Según todas las encuestas, Mañueco se quedaría cerca de la mayoría absoluta pero no llegaría a ella y podría depender de los partidos minoritarios para gobernar. Si dependiera de ustedes, ¿qué condiciones le pondrían para darle su apoyo en la investidura?

R.- Nosotros no vamos a hacer presidente a Mañueco. Tenemos claro que no queremos pertenecer a esta Comunidad, llegaremos a acuerdos puntuales, pero nuestro objetivo no es hacerle presidente sino traer infraestructuras e inversiones a León que mejoren la situación económica y social.

No estamos dispuestos a hacer presidente a Mañueco y su palabra no vale mucho. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos puntuales a cambio de inversiones reales en presupuestos o en proyectos, ahí podemos encontrarnos. Pero hacerle presidente no es nuestro objetivo.

P.- ¿Descartarían, por tanto, totalmente formar parte de un Gobierno de coalición si el PP se lo ofreciese?

R.- Lo descartamos totalmente. Nosotros no somos como Vox, que está en contra de las comunidades autónomas y en su momento formó parte de un Gobierno de coalición con el PP y ahora sigue presidiendo las Cortes.

Nosotros somos leales a nuestro discurso, no creemos en esta Comunidad, creemos en dos regiones que tendrían su autogobierno y en ello estamos, en mantener nuestra identidad, nuestra autonomía y sobre todo en la gestión y el beneficio de nuestros ciudadanos a través de una reivindicación de lo que nos corresponde por derecho propio.

P.- Si Vox volviera a formar parte del Ejecutivo autonómico, ¿eso sería una línea roja para ustedes a la hora de llegar a acuerdos puntuales con el Gobierno de la Junta?

R.- Si el PP llega a acuerdos con Vox entiendo que no necesitaría a nadie más, más aún viendo la soberbia con la que han actuado cuando han gobernado juntos. Era una ruptura anunciada, sabemos como trabaja el PP y lo anticuado de muchos mensajes de Vox y sus contradicciones, afirmando que no cree en las comunidades y entrando a gobernar, son un engaño a los ciudadanos.

No entiendo a qué juegan unos ni a qué juegan otros y si Vox ataca derechos de las mujeres o de las personas vulnerables nos va a encontrar enfrente pero en cuestiones de necesidades para los ciudadanos podemos votar a favor, como hemos hecho, lo lleve quien lo lleve.

La UPL lo que va a buscar son inversiones reales para sus ciudadanos, proyectos, industria, comunicaciones y, con ello, retener el talento joven, válido y formado que tiene la Región Leonesa.

P.- El leonesismo vive un momento de auge, ¿qué iniciativas llevará a cabo durante su mandato para conseguir la autonomía de la Región Leonesa?

R.- Nosotros hemos avanzado mucho, la representación popular nos avala y hemos sido fieles a lo que defendemos, a esa identidad y a esa búsqueda de nuestra propia gestión y autonomía que reconoce la propia Constitución de 1978. Nosotros somos constitucionalistas a diferencia de otros que buscan romper con la Constitución.

Se nos incluyó en una Comunidad con la que no nos sentimos identificados y las encuestas dicen que tres de cada cuatro ciudadanos en León apoyan esa autonomía. Se han hecho mociones en la Diputación de León y en los ayuntamientos para buscar esa autonomía y nuestro objetivo básico es tener una representación donde realmente se puede conseguir, que es el Congreso y el Senado.

El PP y el PSOE predican una cosa y practican otras y los diputados leoneses de los dos grandes partidos no defienden a León. La representación de la UPL en el Congreso y el Senado es la única que nos puede llevar a conseguir ese objetivo porque PP y PSOE tienen ese doble mensaje.

Queremos tener nuestra propia representación, que llegue el mensaje de defensa de la autonomía de la Región Leonesa y también para que los proyectos lleguen a León.

P.- ¿Confía en que la postura claramente leonesista del alcalde de León, José Antonio Diez, del PSOE, contribuya a avanzar hacia la autonomía leonesa?

R.- Agradecemos todos los mensajes que llegan en ese sentido pero el mensaje del alcalde sabemos que queda limitado por el PSOE. Por eso es importante que la UPL crezca y que lleve su mensaje propio al Congreso y el Senado, que es donde podemos hacer fuerza realmente, porque en el resto de instituciones ya nos han avalado.

P.- El nuevo PSOE CyL ha integrado a figuras leonesas en su dirección, como la nueva vicesecretaria general, Nuria Rubio, y dirigentes como Javier Alfonso Cendón tienen gran influencia. ¿Confían en encontrarse a un PSOE más sensible con la cuestión leonesa?, ¿ven más fácil entenderse con los socialistas que con el PP en la actualidad?

R.- No, sinceramente no. El nuevo secretario general, Carlos Martínez, no sabe que la Comunidad se llama Castilla y León y no Castilla-León y que somos dos regiones distintas, eso lo dice todo. El PP tiene un discurso que tampoco entendemos muy bien, porque nosotros somos constitucionalistas y ellos hablan de otras cosas y creo que ese es un mensaje equivocado.

Si alguien quería romper con las autonomías era precisamente Vox, con los cuales gobernaron, cuando tenían posturas totalmente extremistas, casposas y anticuadas.

En cuanto a que el PSOE tenga representantes como Cendón o Rubio yo creo que no influirá para que tengan más sensibilidad con la cuestión leonesa. Además, han tenido en sus manos llevar la autonomía leonesa al Congreso o al Senado y nunca lo han hecho, solo la UPL podría representar realmente al leonesismo en las Cortes Generales.

Ellos están a sus carreras políticas y a no molestar a los de arriba para medrar más que para traer soluciones.

P.- La provincia de León vive una situación socioeconómica complicada, con el cierre de Azucarera en La Bañeza o el ERE de Teleperformance en Ponferrada, ¿qué le exigen a la Junta y al Gobierno y qué se podría hacer para abordar este problema?

R.- Existen planes de industrialización y PP y PSOE han apoyado el acuerdo con Mercosur que perjudica claramente a nuestros agricultores. La Junta tiene dinero para planes industriales, aunque prefieren emplearlo en otros asuntos, hay que buscar esa cohesión económica y social, polígonos industriales y no se puede favorecer siempre a Valladolid en contra de León.

Hay que apostar por las infraestructuras y las carreteras, porque una empresa cuando quiere instalarse necesita buenas carreteras, es un suma y sigue. Se tienen que hacer políticas redistributivas y no beneficiar y perjudicar siempre a las mismas zonas.

Luego en los presupuestos se dice que León es la provincia que más millones recibe pero los proyectos no se ejecutan, estamos esperando a que se ejecuten obras que llevan 20 años esperando como los conservatorios de León o Zamora. No podemos tener proyectos a 20 años ni dar trabajos precarios basados solamente en servicios.

Un total de 4.500 empresas se han marchado de la provincia, son muchos factores, y tiene que haber una política que contribuya a esa cohesión social y territorial.

P.- La despoblación o los problemas sanitarios, como el problema de los oncólogos del Bierzo el del servicio de pediatría en La Bañeza, son otros de los grandes problemas en León, ¿qué iniciativas plantearían en ese sentido?

R.- Tenemos una población cada vez más envejecida que necesita buenos servicios públicos y tiene que haber pediatras para que los jóvenes puedan asentarse en el mundo rural. Hay que buscar esa igualdad de oportunidades, vivas donde vivas, y estamos viendo una privatización encubierta por parte del PP, que prima a sus empresas amigas mientras se deteriora la sanidad pública.

Queremos conseguir un grupo propio que lleve la voz de la Región Leonesa a las Cortes y trabaje para solucionar todas estas cuestiones. Nosotros no vamos a hacer presidente a Mañueco pero estamos dispuestos a llegar a acuerdos para lograr beneficios para las provincias de León, Zamora y Salamanca.

P. - ¿Cómo valora el periodo de Luis Mariano Santos al frente de la UPL?, ¿será continuista con su línea política?

R.- Luis Mariano Santos encontró el partido en una situación más débil, logró reflotarlo y fortalecerlo y revitalizarlo. Yo estoy satisfecha porque en esta nueva andadura va a ser el vicesecretario y queremos reforzar el futuro con las mismas ideas.

Queremos apoyarnos en lo bueno que se ha hecho y mejorarlo de cara al futuro en base a las nuevas circunstancias donde los jóvenes van a tener un peso muy importante porque son el futuro del partido y de la sociedad.