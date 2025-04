El padre de un minero muerto en León hace 12 años: “Que estas familias no esperen nada de los políticos ni de la Justicia”

“Todo se repite, es calcado”. Manuel Moure está viviendo un déjà vu en estos últimos días. Doce años han pasado desde que perdió a su hijo en un trágico accidente en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa. Ahora, con el reciente suceso en la mina de Cerredo (Asturias), revive el mismo dolor y la misma indignación con el fallecimiento de los cinco leoneses.

"No ha cambiado nada. La seguridad sigue siendo insuficiente, los políticos vienen, se sacan la foto y luego se olvidan, después del entierro nadie se acuerda de nada", denuncia con la voz cargada de rabia y resignación. "Estábamos enterrando a mi hijo y algunos ya estaban trabajando en la mina", lamenta con dolor.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se pone en contacto con él para que mande un mensaje a estas familias de los mineros fallecidos, pero lamentablemente sus palabras no pueden ser optmistas. “Ahora mismo estas familias se van a encontrar con un muro de hormigón por todos los lados”, lamenta Moure, que perdió a su hijo aquel fatídico 28 de octubre de 2013. Con él compartía también profesión.

El reciente accidente en la mina asturiana, también por una maldita explosión de grisú, ha sacudido a la escasa comunidad minera que queda, pero para Moure, con mucha amargura en su cuerpo, no es más que la repetición de una historia que ya ha vivido en carne propia. "Nos prometen cambios, prometen justicia, pero al final todo queda en el olvido. Mi hijo murió hace doce años y aún sigo esperando la sentencia. Llevo dos años esperando un fallo judicial que nunca llega", afirma con amargura.

Dos años sin sentencia

Y es que nadie puede creer que dos años después de que finalizara el juicio, la jueza no haya dictado sentencia aún. Llevan esperando desde el 31 de marzo de 2023. “Lo único que sabemos es que la jueza está de baja aunque algún trabajillo ya ha hecho”, critica el padre del minero fallecido.

También tiene un mensaje para la nueva presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, que sustituye a José Luis Concepción. “Esperemos que se lo tome más en serio que su antecesor y que pueda sacar un rato para que salga adelante esta sentencia, que ya la merecemos unas cuantas familias que estamos rotas de dolor”.

Esos días del juicio fueron muy intensos tanto dentro como fuera. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León fue testigo del primer día cuando no faltaron las rosas, velas, un casco de minero y carteles con emotivos mensajes. Todos ellos pedían justicia, algo que no ha llegado.

A Manolín le duele mucho ver a los políticos haciéndose la foto, “sobre todo a la ministra de Trabajo”, Yolanda Díaz, al presidente de la Junta, Fernández Mañueco e incluso a los sindicatos. “Sabes que ninguno de los tres mayoritarios quisieron presentarse a la causa de mi hijo”, recuerda con amargura a la llamada de este medio. “Ahora tenían que estar los primeros, pero no lo estarán. Te lo digo yo. El maldito dinero lo corrompe todo”.

La falta de avances en seguridad y la lentitud de la justicia son, según Moure, los verdaderos responsables de que tragedias como esta sigan ocurriendo. "Nadie pone soluciones, nadie toma en serio la vida de los mineros. Solo somos números para ellos", lamenta.

Afirma que lo que está escuchando como justificación de “explotó una máquina” es algo que es de “chiste”. “Claro que las máquinas sueltan chispas, pero se puede evitar, entre otras cosas, ¿qué hace una maquinaria así en una mina? No es lo mismo una mina que una explotación a cielo abierto, ¿en qué manos estamos?”, clama.

"Nunca he estado en esa mina, pero por lo que estoy escuchando me lo imagino, es otra ratonera donde las personas no importan", critica.

Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, atiende a los medios ICAL

A los familiares de los fallecidos en Asturias, Manuel les envía un mensaje de fortaleza, ahora bien, ninguna esperanza en la justicia. "Que no esperen nada de la justicia, porque van a sufrir lo mismo que yo y que las otras familias”, lamenta.

Unidos

Ahora bien, además de mandar todas sus condolencias para los familiares de los fallecidos, también les manda un consejo: que estén unidos. “El dolor es enorme, y solo el apoyo de la familia y de los compañeros puede ayudar a sobrellevarlo", aconseja que para lograr algo, “tienen que estar unidos y dar batalla”.

Emilio Atienza Ical Cinco leoneses mueren en una explosión en la mina asturiana de Cerredo

Además recuerda con amargura que cuando falleció su hijo en la mina de Santa Lucía de Gordón (La Pola de Gordón, León) fueron muchos de sus propios compañeros los que le dijeron que “no hiciera nada, si no sirve para nada”. Esto le dolió mucho. “Pues sirve para no quedarse quieto y al menos que sepas que no estás de acuerdo con las injusticias”, critica.

Y recuerda con amargura que algunos de los que se lo dijeron “luego ascendieron o se jubilaron antes”.

Con su testimonio, Moure da voz al sufrimiento de tantas familias que han perdido a sus seres queridos en las entrañas de la tierra. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de los discursos oficiales y las promesas, la seguridad en la minería sigue siendo una deuda pendiente, y que la justicia va muy lenta, casi con parálisis.