Mañueco y Martínez, unidos en el dolor con las familias de los mineros fallecidos: "Vamos a ser muy exigentes con la seguridad"

Hoy es un día muy triste para el municipio leonés de Villablino, donde decenas de personas han llorado esta mañana la muerte de Jorge Carro, Iván Radio, Rubén Souto y Amadeo Bernabé.

Los cuatro mineros naturales de Villablino que, junto con David Álvarez, natural de Torre del Bierzo, perdieron la vida el pasado lunes en una explosión en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña.

Familiares, amigos, vecinos y conocidos se han acercado al polideportivo municipal del pueblo, donde se ha instalado la capilla ardiente, con el fin de velar a los mineros fallecidos y brindarles un emotivo último adiós.

Desolados, entre lágrimas y completamente rotos de dolor, sobre las 11:30 horas de este martes todos ellos han recibido los cuerpos sin vida de estos hombres de Caboalles de Abajo, Sosas de Laciana, Villaseca de Laciana y Orallo, procedentes del Instituto Anatómico Forense de Oviedo, donde se ha llevado a cabo su autopsia.

Media hora después ha comenzado su capilla ardiente, marcada por el silencio, el llanto y un dolor inconsolable que ha dejado escenas absolutamente desgarradoras.

Por allí también se ha podido ver a diferentes autoridades, entre ellas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez; y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenarción del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Emilio Atienza ICAL Villablino y Bembibre despiden a los cinco mineros fallecidos

A todos ellos se suman los delegados del Gobierno de Castilla y León, y Asturias, Nicanor Sen y Adriana Lastra; la vicesecretaria del PSOE en Castilla y Léon, Nuria Rubio; el diputado Javier Alfonso-Cendón; el secretario regional de CCOO, Vicente Andrés; y el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Todo ellos, unidos en el dolor con las familias de los mineros fallecidos, han tenido ocasión de mostrarlas su apoyo y solidaridad ante esta tragedia, y han participado en un emotivo minuto de silencio celebrado a las 12:45 horas.

Por su parte, el presidente de la Junta ha aprovechado la ocasión para trasladar "el cariño y cercanía de todo el pueblo de Castilla y León, y de España, y de todas las instituciones del Estado", incluída la Casa Real, a los allegados de las víctimas mortales de este terrible accidente.

"Ayer nos enteramos a media mañana de lo que estaba ocurriendo y nos quedamos sobrecogidos, no dábamos crédito de lo que estaba sucediendo, porque las minas de carbón se habían cerrado hacía seis años", ha expresado Mañueco.

El presidente también se ha acordado de los cuatro mineros que resultaron heridos en el accidente, aclarando que "parece que su evolución es positiva".

Asimismo, ha querido dejar claro que en Castilla y León "vamos a ser muy exigentes y estrictamente vigilantes con quienes quieran desarrollar proyectos de estas características y con la seguridad de las personas, para que no ocurran situaciones de esta naturaleza", pues, a su juicio, "la vida humana es algo que es imposible devolver".

"La investigación determinará qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasó y qué medidas hay que tomar, pero la seguridad de las personas que trabajan en cualquier aspecto de la vida humana tiene que ser lo primero", ha señalado Mañueco.

Por ello, ha afirmado con rotundidad que "todo lo que no tenga la seguridad y que no nos de tranquilidad, no tendrá la autorización de la Junta de Castilla y León". "No vamos a autorizar ni consentir ninguna reapertura de mina si no tiene las garantías totales de seguridad", ha añadido.

Cabe destacar que la capilla ardiente de los mineros fallecidos permanecerá abierta durante de toda la jornada y será a las 12:00 horas de mañana, miércoles 2 de abril, cuando el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presida la misa funeral.

Por su parte, David Álvarez, está siendo velado en el tanatorio de La Encina, siendo a las 18:00 horas de este martes cuando tendrá lugar la misa funeral en la iglesia parroquial de su pueblo, Torre del Bierzo.

Minutos de silencio

Este inesperado y desgarrador suceso ha dejado desolada a toda España. Son varias las ciudades, pueblos e insistituciones que han querido guardar un minuto de silencio en memoria de los cinco fallecidos en la mina de Cerredo y en señal de respeto hacia el inmenso dolor que acompaña a sus familiares y amigos en estos complicados momentos.

A las 12:00 horas de este lunes las Cortes de Castilla y León, la Junta, las sedes de las diputaciones de León y Valladolid, y diferentes localidades de la provincia de León han enmudecido para unirse al duelo por la muerte de Jorge Carro, Iván Radio, Rubén Souto, Amadeo Bernabé y David Álvarez, sin olvidarse de los cuatro mineros que resultaron heridos en el fatídico accidente.

Por su parte, CCOO y UGT han convocado una parada de cinco minutos en recuerdo de los mineros fallecidos.

En el caso de las Cortes, el minuto de silencio se ha guardado a las puertas de las mismas y con las banderas de España y Castilla y León hondeando a madia asta, y en él han participado representantes de los grupos de la Cámara y trabajadores de la institución, además del presidente del TSJCyL, José Luis Concepción.

Pollán ha aprovechado la ocasión para trasladar su “sentido pésame a las familias de los cinco mineros, a los ayuntamientos de Villablino y Torre del Bierzo y a los vecinos de la zona", al tiempo que ha confiado en que la investigación "aclare" las causas de este trágico siniestro ocurrido ayer por una explosión de grisú.

No obstante, el presidente de las Cortes ha manifestado en declaraciones recogidas por Ical, que hoy es momento de estar con las víctimas, con sus familias y con los vecinos de estas comarcas mineras que han sufrido “trágicos accidentes que hacen acogernos el corazón por el dolor”. “Nuestro apoyo a la zona”, ha apuntado.

Por su parte, la Junta ha celebrado este solemne acto en la sede de la Presidencia, donde han estado presentes la gran mayoría de los consejeros, a excepción del presidente y Suárez-Quiñones, dado que estos se encontraban en Villablino.