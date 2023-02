"A ver si mañana me mandan a otro sitio porque allí está muy mal": el cruel presagio de uno de los mineros fallecidos en la Hullera

El juicio por la muerte de los seis mineros fallecidos en la mina del Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa se ha reanudado hoy con la declaración como testigos de varios familiares de las víctimas. Momentos duros porque se han tenido que recordar las situaciones personales que ha dejado esta tragedia. La mayoría de ellos han vuelto a certificar lo que aseguraron algunos trabajadores heridos en el suceso del 28 de octubre de 2013: había preocupación por la seguridad de la explotación.

Una de las declaraciones más dolorosas ha sido la de Manuel Moure, padre del picador fallecido. “Me dijo muchas veces que allí iba a pasar algo gordo, porque no se estaba explotando como las otras veces”. Como ya hiciera el día del comienzo del juicio también relató cómo se entero de la noticia, que fue a través de un compañero que le dio el pésame, ya que nadie de la empresa se puso en contacto con la familia. Misma situación que Gloria Patricia Collazo, la viuda de José Antonio Blanco, que se enteró por la televisión y que ha asegurado entre lágrimas que le comentó “a ver si mañana me mandan a otro sitio porque allí está muy mal” el último día antes de fallecer en la mina, ante lo que le dijo "no vayas".

[Las familias de los seis mineros fallecidos en León: “A estas horas el perdón ya no sirve, solo queremos justicia”]

La viuda de Manuel Moure también ha asegurado que su marido comentó justo el jueves antes del accidente que “estaban las cosas muy mal y que iba a pasar algo”. Ambos tenían una hija que había nacido el 18 de septiembre, cuarenta días antes del terrible accidente.

Por su parte, María Isabel de la Fuente, viuda de Roberto Álvarez y con dos hijos en común, también fue en la misma dirección durante su intervención. “Había preocupación por los despidos previos de los ingenieros” y por las consecuencias que podrían tener denunciar la situación de la mina por “temor al Erte y los despidos por esta circunstancia”.

A lo largo de la mañana también se produjeron las declaraciones de más picadores de la empresa. Como Agustín Fernández García, con experiencia de 16 años en la mina, y que ha reconocido que había “enormes” diferencias de seguridad entre el pozo de Santa Lucía y el pozo Emilio, pertenecientes ambos a la Hullera Vasco Leonesa.

Sigue los temas que te interesan