La Junta recula y no declarará BIC de las torres y chimeneas de Compostilla II

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha decidido desestimar la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de las dos torres de refrigeración y las chimeneas de la central térmica de Compostilla II. Esta decisión se ha tomado tras conocer el último informe remitido por los expertos a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que establece que el coste de los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones es "elevadísimo".

Según este informe, el coste total de reparación y mantenimiento de las dos torres de refrigeración y las chimeneas durante 25 años ascendería a 20.296.015,63 euros, sin incluir los costes de reparación y mantenimiento de dos chimeneas no incluidas en el estudio y la indemnización a Endesa por las pérdidas generadas al no poder valorizar los materiales procedentes de una demolición no ejecutada y el incumplimiento de los contratos con las empresas encargadas de la demolición.

La Consejería ha considerado que estos elevados importes afectarían a los principios de "racionalidad, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos". Por ello, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha expresado que "dados los elevadísimos importes de gasto que vendrían aparejados a la declaración BIC de las dos torres de refrigeración y las chimeneas de la central térmica de Compostilla II, y teniendo en cuenta diversos criterios patrimoniales, se entiende que con dicha decisión podrían resultar seriamente afectados los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

Marcha atrás

El pasado 24 noviembre la propia Junta de Castilla y León paralizaba la demolición de las cuatro torres de la central térmica, y que estaba prevista para el 1 de diciembre. Así lo anunciaba el portavoz del ejecutivo regional, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se adoptaba la medida.

Por entonces Carriedo indicaba que la Junta había adoptado esta medida de paralización cautelar "ante la no acción de otras administraciones", y anunciaba que se estudiaría la posibilidad de que sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de patrimonio industrial para su posterior estudio.

