El pacto PSOE-UPL en la Diputación de León salta por los aires

El pacto entre el PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León, alcanzado en julio de 2019, ha saltado por los aires en la noche de este lunes. Los leonesistas han aprobado por unanimidad, tras la reunión del Consejo General de la formación, la ruptura del acuerdo ante lo que consideran continuos incumplimientos de lo acordado por parte de los socialistas. De este modo, el PSOE no logrará, como pretendía, llegar a los comicios municipales de mayo de 2023 ostentando la dirección de una institución en la que el PP fue el partido hegemónico entre 1995 y 2019.

"Después de un pormenorizado debate con numerosas intervenciones de los miembros del Consejo General del partido, que fueron los que en su momento avalaron la firma del pacto, se llegó a la votación en la que se decidió la ruptura del pacto sin ningún voto en contra", han informado fuentes de la formación leonesista en la noche de este lunes, una vez finalizado el cónclave.

La UPL intenta proyectarse a las municipales tras el éxito del 13-F

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aprovechado la posición de fuerza alcanzada tras los resultados electorales del pasado 13 de febrero para hacer saltar por los aires el acuerdo y emprender un camino en solitario de cara a las próximas municipales, previstas para mayo de 2023. En la cita electoral autonómica los leonesistas obtuvieron su mejor resultado en 22 años –con 3 procuradores y más de 52.000 votos– y muchas encuestas comienzan a contemplar la posibilidad de que la UPL se siente en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia tras las próximas generales.

Un impulso electoral que vino precedido de un resurgir del movimiento leonesista en los últimos dos años, impulsado por varias mociones de apoyo a una autonomía conformada por León, Zamora y Salamanca separada de Castilla –la principal reivindicación del partido desde su fundación– celebradas en diferentes municipios de esa provincia.

Un proceso que llevó a 39 consistorios de la provincia –que suponen el 45% de la población– a aprobar este tipo de mociones. Todas esas iniciativas tuvieron como precedente la aprobada en diciembre de 2019 en el Ayuntamiento de León, donde PSOE y Podemos respaldaron la resolución impulsada por UPL, que otorgó proyección mediática a este movimiento a nivel nacional después de varias décadas de ostracismo.

Diez y las tensiones PSOE-UPL

El socio de UPL en el ya extinto acuerdo de la Diputación de León intentó subirse al carro del movimiento leonesista en un momento dulce para esta tendencia política, y esa moción del consistorio leonés fue el punto de partida de otras tantas similares impulsadas por leonesistas y socialistas, cuyo idilio se desvanece por momentos.

La tensión entre ambos socios es latente desde hace tiempo. La cuestión leonesista estuvo también a punto de resquebrajar al PSOE de León el pasado 4 de mayo, cuando el secretario provincial Javier Alfonso Cendón impulsó la candidatura de Pilar Carnero para desbancar del liderazgo municipal al alcalde leonés, José Antonio Diez, partidario de la autonomía leonesa.

Finalmente, Diez derrotó al oficialismo y la crisis interna volvió a su estado de guerra fría, descartándose por ahora su marcha a la UPL, que se preveía casi segura de haber sido apartado del liderazgo local del PSOE leonés. Tras su victoria, es previsible que repita como candidato a la alcaldía de la capital y es también previsible que tanto la dirección provincial como la autonómica del partido se vean obligadas a aceptar que Diez haga campaña con un discurso leonesista que, pese a no ser de su agrado, facilitaría al PSOE conservar el bastón de mando en uno de sus feudos en la región.

Santos: "Los acuerdos que se firman son para cumplirse"

El secretario general y procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León el pasado 26 de abril, ya mostraba su escepticismo con respecto a que el acuerdo pudiera continuar vigente tras la reunión del máximo órgano de la formación leonesista. "Nosotros llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que no se está cumpliendo de forma correcta y vamos a evaluarlo", aseguraba.

El dirigente leonesista detalló en ese momento algunos de los 24 puntos del pacto que, a su juicio, eran especialmente relevantes y que no estaban saliendo adelante. "Nosotros en ese pacto teníamos el impulso de la plataforma intermodal de Torneros, la segunda fase del Hospital San Marcos, la cesión del Teatro Emperador, la apertura de la Ciudad del Mayor, la agilización de la A60 y algo de la A76", destacaba el procurador. Según Santos, se tendría "que valorar si sobre eso se ha avanzado o no se ha avanzado".

El líder de UPL lanzaba, además, un dardo al PSOE. "Tendrán que valorar si el partido está haciendo lo necesario para mantener la única Diputación que tiene en toda Castilla y León", señalaba. Y recordaba que "los acuerdos que se firman son para cumplirse".

Santos aseguraba que "no es nada agradable todo este proceso que se esta abriendo" y recordaba que la decisión final no estaba en su mano, si no en la de un Consejo General que este lunes ha decidido que PSOE y UPL emprendan caminos separados con la vista puesta en unas elecciones municipales de mayo de 2023 que los leonesistas encaran con más fuerza que nunca.

Sigue los temas que te interesan