Loterías para tiempos de crisis: más jóvenes quieren convertirse en nuevos ricos

La compra de lotería suele dispararse en etapas de crisis. Sin embargo, esta vez las administraciones de Valladolid no están percibiendo un crecimiento exponencial en las ventas, aunque sí ha habido ligeros incrementos en momentos concretos. La población joven comienza a sentirse atraída por algunos juegos, como el Euromillones, mientras los clientes habituales, generalmente personas mayores, no pierden la esperanza de resultar ganadores.

La venta de Lotería de Navidad dejó, en 2021, muy buenos resultados para los loteros vallisoletanos, con récord de ventas a nivel nacional, aunque también fueron buenos incluso en 2020, cuando tras el cierre provocado por la pandemia de la COVID-19, la Navidad fue la salvación para muchos establecimientos. Pasado el sorteo, algunas administraciones han logrado recuperar los números anteriores al confinamiento, aunque las ventas no se han disparado.

Así lo explica Alfonso Cermeño, responsable de la asociación 'Loteros en la Lucha' en Castilla y León y de la Administración de Loterías Número 22, 'Las Francesas', en la céntrica calle Santiago de Valladolid, quien señala que en el primer trimestre de este año, "ha habido un ligero descenso del 0,19% con respecto al año pasado". Es la primera vez que el lotero vive una crisis desde que entró en este negocio, algo que no está afectando especialmente a la marcha de este.

Un caso similar es el de Julio Díez, de la Administración de Loterías Número 18, 'El Gato Negro', en la Plaza Mayor de Valladolid. A nivel general, el lotero tampoco ha advertido un crecimiento notable de las ventas, aunque estas sí aumentan "cuando hay algún bote grande". En eso coincide Luis Vázquez de Prada, responsable de la Administración de Loterías Número 2 de Arroyo de la Encomienda, que señala que "las ventas dependen mucho de los botes, y muchos clientes no habituales se acercan a comprar loterías en esos momentos".

Los clientes que habitualmente compran loterías suelen situarse en un rango de edad mayor, aunque algunas administraciones han notado que actualmente "hay más presencia de personas jóvenes que, sobre todo, juegan el Euromillones, porque ha cambiado el sistema de reparto y ahora llama más la atención", indica Cermeño.

En esta administración, "quizá ahora juega más gente que antes, pero gastan menos dinero. Como norma general, los clientes son comedidos en el gasto", comenta el responsable vallisoletano de 'Loteros en la Lucha'. Para Julio Díez, sin embargo, "se gasta aproximadamente lo mismo que antes", aunque en su caso, recibe un mayor número de visitas a su administración por parte de turistas, debido a su emplazamiento en la Plaza Mayor, quienes se unen a los ya habituales y a algunos nuevos.

Y es que la localización influye en el tipo de clientela que entran a las administraciones. En la de Luis Vázquez, situada en el Río Shopping, hay una afluencia diaria de gente joven que acude al Centro Comercial, que "gastan algo más de dinero que antes, aunque hay diferencias si estamos a principios o a finales de mes".

Próximamente, también habrá cambios en la Bonoloto y la Primitiva, y algunos loteros auguran un aumento del gasto. De igual manera, las ventas online también han experimentado un incremento, "algunos clientes que venían antes compran ahora online", indica Vázquez.

Económica y sanitaria

Los loteros vallisoletanos señalan que la gente continúa entrando a las administraciones pese a la crisis. "Estamos acostumbrados a las colas, que quizá ahora son un poco más grandes debido a la distancia social, pero aquí el aforo siempre ha sido limitado porque el establecimiento es pequeño", afirma Cermeño.

Todo ello a pesar de que la actual crisis no solo es económica, sino también "sanitaria, y eso conlleva que la gente no visite los locales; seguramente, una crisis solo económica no afectaría de esta manera a las administraciones, y de hecho, cuando hay crisis, la gente compra incluso más loterías", en palabras de Joaquín Monroy, portavoz de 'Loteros en la Lucha' a nivel estatal y administrador de loterías en Moncloa (Madrid).

En su experiencia, "los clientes habituales siguen comprando más o menos lo mismo que compraban antes, pero hay algunos que ya no vienen". Este año, "ha habido algunos meses similares a hace dos años y medio o tres, pero las ventas no se han disparado de una forma considerable".

