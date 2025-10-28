Cónclave en Burgos de los alcaldes de grandes ciudades del PP: foro en noviembre con Feijóo
El evento tendrá lugar el fin de semana del 28 y 29 de noviembre y congregará en la capital burgalesa a un total de 35 regidores municipales populares de localidades de más de 100.000 habitantes.
Más información:
La ciudad de Burgos acogerá el II Foro de alcaldes del PP de grandes ciudades los próximos 28 y 29 de noviembre, con la presencia del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, junto a un total de 35 regidores municipales de localidades de más de 100.000 habitantes.
Así lo ha anunciado este martes en la capital burgalesa su alcaldesa, Cristina Ayala, y el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, durante la comparecencia de prensa junto al vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, acompañado del presidente provincial, Borja Suárez.
Cristina Ayala ha precisado que la intención de este encuentro es "poner en valor cómo ciudades medias como es el caso de Burgos aportan al desarrollo nacional o regional". Por su parte, Bendodo recordó que Burgos ya acogió del 25 al 29 de noviembre de 2024 la Semana del Municipalismo del PP en la Comunidad y ha defendido que el PP defiende el municipalismo "no como un eslogan, sino como una prioridad", mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es más independentista que municipalista".