Herido un hombre tras sufrir un accidente en Zuñeda: no podía salir de su furgoneta
La víctima ha sido trasladada posteriormente al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.
Un hombre de unos 58 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente en el municipio burgalés de Zuñeda.
El 112 ha recibido una llamada que informaba del accidente de una furgoneta en el kilómetro 47 de la AP-1, en esta localidad burgalesa, sentido Vitoria, donde había resultado herido el conductor que no podía salir del vehículo.
Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un equipo médico de Briviesca y una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido al hombre, de unos 58 años, que ha sido trasladado posteriormente al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.