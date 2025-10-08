Intoxicado por inhalación de humo un hombre tras un incendio en su vivienda en Ávila

Un hombre ha resultado intoxicado por inhalación de humo este miércoles tras un incendio en su vivienda en la ciudad de Ávila.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de un incendio declarado en una vivienda en la calle Serrota, en la capital abulense.

El 112 ha dado aviso del incendio a los Bomberos de Ávila, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, ya que un hombre había resultado afectado por inhalación de humo cuando intentaba apagar un fuego originado en la cocina.

En el lugar, han actuado los bomberos y el personal sanitario de Sacyl, que ha atendido al hombre que ha sido posteriormente trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital de Ávila.