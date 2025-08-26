De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal antes de que acabe el año

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha anunciado este martes que dejará la Portavocía de su partido en el Consistorio y su acta de concejal antes de que finalice el año 2025.

En declaraciones ofrecidas a la Cadena SER en Burgos, De la Rosa ha asegurado no poder compaginar "mucho más" su actividad institucional como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos con "organizar una campaña y ganar unas elecciones para que Carlos Martínez sea presidente de la Junta".

De la Rosa ha asegurado que ahora le toca "dedicar" todos sus "esfuerzos" para que el PSOE consiga ganar las elecciones en Castilla y León en marzo de 2026. Y ha recordado que el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, le trasladó "toda su confianza" como secretario de Organización.

El dirigente socialista ha asegurado que no sabe "ir a medias" y que pondrá toda su "ilusión y ganas" para lograr "ese objetivo" de convertir a Martínez en presidente de la Junta. Además, De la Rosa ha avanzado que formará parte de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León como parte de la lista por la provincia de Burgos.