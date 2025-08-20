Carlos Martínez señala a Mañueco: “Pide más medios al Gobierno mientras no da uso a los de la Junta”

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Carlos Martínez, ha vuelto a cargar hoy en Soria contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusa de pedir medios al Gobierno central “mientras infrautiliza o no da uso a los recursos propios de la Comunidad o a los enviados por el Estado”.

Martínez denuncia que Mañueco “ha mentido a la ciudadanía” porque “mucho de lo que demandaba era una cortina de humo, ya que sus propios mandos no utilizaban los medios disponibles”.

Como ejemplo, citó los puntos de avituallamiento en Cistierna y Bembibre (León), con capacidad para más de 150 personas cada uno y que, según aseguró, la Junta mantiene sin uso desde hace 48 horas por un “error de coordinación”. También señaló la falta de aprovechamiento de las naves helitransportadas.

“El señor Mañueco utiliza la tragedia de nuestra tierra como arma electoral y partidista contra el Gobierno de España para eludir sus propias responsabilidades”, afirma.

Críticas a la gestión

El líder socialista reprocha al presidente autonómico que primero presumiera de que Castilla y León tenía medios suficientes para combatir los incendios y, días después, solicitara la intervención de los ejércitos de Tierra y Aire.

“Nunca asumen sus responsabilidades en una crisis y siempre buscan a alguien a quien culpar. Es indignante la falta de reacción mientras la Comunidad está en llamas y los castellanos y leoneses pierden las oportunidades de presente y futuro”, señaló.

En este sentido, exige el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y reclamó que el propio Mañueco asuma en primera persona la responsabilidad de la gestión.

Martínez, que en los últimos días ha recorrido Palencia, Zamora, León y Salamanca, asegura que técnicos, cuadrillas, peones y bomberos coinciden en un mismo diagnóstico: “no hay coordinación ni nadie al mando”. “No es cuestión de falta de medios, sino de que no se utilizan de manera adecuada”, precisa.