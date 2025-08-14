“Son los responsables”: el PSOE exige la comparecencia urgente de Mañueco y el cese inmediato de Quiñones

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado hoy contundente con la situación que está viviendo la Comunidad con los incendios forestales y ha señalado a Mañueco y Suárez-Quiñones como "responsables" de lo que está ocurriendo.

Por este motivo ha exigido la comparecencia “urgente” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes, así como el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar a ambos “los responsables” de la grave situación que atraviesa la Comunidad debido a los incendios forestales, especialmente en León y Zamora.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la solicitud de la celebración de un pleno monográfico para que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dé explicaciones sobre la ineficaz gestión de los incendios forestales que azotan a la Comunidad.

Por eso, para que den la cara se ha solicitado esta comparecencia urgente en el Parlamento para que explique qué medios, qué nivel y qué operativo ha habido y cómo se ha coordinado.

“Mañueco tiene que dar la cara y volver de esas vacaciones permanentes en las que está sumido y asuma responsabilidades”.

En una rueda de prensa celebrada en la sede autonómica del PSOE, Martínez trasladó su pésame a los familiares de la segunda víctima mortal causada por los incendios en el noroeste de Castilla y León.

Además, lamentó que Mañueco y Suárez-Quiñones “han aprendido muy poco de las lecciones de 2022” tras los incendios de la Sierra de la Culebra.

El líder socialista instó al presidente autonómico a reconocer su incapacidad, dejar a un lado “ese orgullo mal entendido” y trabajar en soluciones efectivas, entre las que destacó solicitar que sea el Gobierno de España quien asuma la coordinación de los incendios.

Martínez subrayó que, en una situación similar, él mismo habría pedido que se elevara el nivel de alerta a nivel 3, que implica la coordinación del operativo por parte del Ejecutivo nacional.

Asaja en la misma línea

Por su parte, la organización agraria Asaja solicitó una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los máximos responsables de Medio Ambiente y Agricultura de la comunidad, “con ánimo constructivo y lo antes posible, para tratar todos los graves incendios que asolan nuestra tierra, evaluar los daños y diseñar un plan urgente de apoyo al sector, con medidas de compensación y reconstrucción”.

“En estos momentos de máxima gravedad y preocupación por la ola de incendios sin precedentes que arrasa España y que se está ensañando con nuestra tierra, lo prioritario es centrar todos los esfuerzos en el control de los incendios activos, evitar los daños humanos es lo fundamental y en todo lo posible los daños materiales”, trasladó la opa en un comunicado.