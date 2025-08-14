Martínez defiende y respalda los polémicos comentarios de Óscar Puente: “Ha dado voz a la indignación”

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha salido en defensa de Óscar Puente. Aunque nadie dentro del Gobierno ha querido reírle las gracias de sus comentarios en X, en este caso, el también alcalde soriano ha dado la cara por él.

Cuestionado por los mensajes del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre la situación de la Comunidad por los incendios, ha afirmado que “han dado voz a la indignación de mucha parte de la ciudadanía de Castilla y León, fundamentalmente de aquellos que están pasando momentos terribles, abandonados a su suerte”.

Hay que recordar que el titular de Transportes tuvo que borrar varios de estos mensajes tras la indignación generada, incluido uno en el que decía a Alberto Núñez Feijóo: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo [sic]"

Aunque posteriormente no quiso pedir perdón ni retractarse de otro tipo de comentarios que supusieron mucha polémica en redes sociales.

Por su parte, la ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, se desmarcó este pasado martes de él y, al ser preguntada, abogó por evitar la "confrontación" entre administraciones.

"Mientras España arde, a mí me van a encontrar en la colaboración, no en la confrontación", declaró la ministra, al tiempo que sostuvo que "es momento de estar unidos".

Así, Martínez asegura que “no es cuestión de compartir formas, pero mucha gente necesitaba un grito y poner las cosas claras por parte de representantes políticos, para entender que el abandono que estaban sufriendo era fruto de la desidia de un presidente”, en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El dirigente socialista matizó que no critica “que la gente se vaya de vacaciones”, ya que es “un derecho que tenemos que tener todos”, pero subrayó que lo fundamental del mensaje era señalar que Mañueco “no estaba pero tampoco se le esperaba” y que ahora “da igual que haya venido” porque, “aunque está teóricamente al frente del operativo, nada cambia”.

“Es un hombre hecho a no asumir sus responsabilidades y a que el tiempo resuelva todo”, afirmó Martínez sobre el presidente de la Junta, a quien criticó por la ausencia de “una planificación estratégica” en la extinción de incendios y por la intención de la Junta de buscar “un negocio para la iniciativa privada” en dichos servicios.