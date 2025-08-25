Una mujer herida tras salirse de la vía con su coche y dar varias vueltas de campana en un pueblo de Burgos

Una mujer ha resultado herida este lunes tras salirse de la vía su vehículo a la altura del municipio burgalés de Mambrillas de Lara.

A las 16:07 horas, el 112 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 456 en la N-234 en Mambrillas de Lara. Se trataba de un turismo que había sufrido una salida de vía, había dado vueltas de campana y se encontraba en el arcén.

En principio se alertaba sobre una mujer atrapada en su interior pero finalmente ha salido del vehículo sin actuación de otros medios. Se ha solicitado asistencia para una mujer de 56 años.