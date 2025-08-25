Herido un parapentista en un accidente en la provincia de Soria

Rescate de un piloto de parapente en una imagen de archivo 112cyl

Un hombre de 30 años ha resultado herido este lunes al sufrir un accidente de parapente en una zona de monte situada en La Cuesta, en el municipio soriano de Villar del Río.

El suceso se registró a las 11:36 horas, cuando se alertó al Centro Coordinador de Emergencias del incidente.

Hasta el lugar se movilizó inicialmente un helicóptero de rescate, así como bomberos de la Diputación de Soria, la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl.

Finalmente, fueron los sanitarios quienes, con la colaboración de los bomberos y los agentes, lograron acceder a la zona, estabilizar e inmovilizar al parapentista, que presentaba policontusiones. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital.

El helicóptero de rescate activado en un primer momento quedó anulado tras confirmarse la evacuación por vía terrestre.