Rescatan a un trabajador herido en las costillas mientras actuaba en el incendio de Velilla del Río Carrión

Imagen del rescate a un trabajador en el incendio de Velilla del Río Carrión Fotografía: Junta de Castilla y León

El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado en la mañana de este lunes, 25 de agosto, a un trabajador herido junto a la cascada de Mazobre cuando se encontraba trabajando en la extinción del incendio de Velilla del Río Carrión en Palencia, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate después de recibirse una llamada de Medio Ambiente en la Sala de Operaciones del 112 a las 11:46 horas.

Llamada que informaba de que un peón de la cuadrilla de tierra se había hecho daño en las costillas cuando trabajaba en la extinción del fuego y requería asistencia sanitaria.

El herido se encontraba en una laguna situada a unos 800 metros de la cascada de Mazobre, en Velilla del Río Carrión, una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 realizó rápidamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl que realizó una primera valoración e indicó al alertante de lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia.

También con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en estacionario. En el lugar, estabilizan al paciente y realizan su evacuación mediante grúa corta con triángulo de evacuación y acompañado por el rescatador enfermero.

El helicóptero de rescate evacuó al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl- , donde esperaba una UVI móvil que se encargó de trasladarlo al centro de salud de Guardo.