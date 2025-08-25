Fue a robar en una vivienda de Zamora y la Policía Nacional lo detuvo escondido en el rellano: tenía 30 viviendas marcadas

La Policía Nacional de Zamora ha detenido 'in fraganti' a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda habitada de la capital. El arrestado llevaba distintas herramientas ocultas entre sus pertenencias para acceder a los domicilios sin dejar marcas.

El detenido, especializado en robos en viviendas, aprovechaba la noche para pasar desapercibido. Según la Policía, se mostraba "vigilante, mirando a ambos lados de la calle y haciendo gestos de desconfianza al cruzarse con viandantes o vehículos". Su método de entrada consistía en el conocido como "resbalón".

Los investigadores habían detectado más de treinta viviendas marcadas con hilos de pegamento. La colaboración ciudadana fue clave, ya que permitió a los agentes establecer un dispositivo policial en las inmediaciones de los inmuebles. Gracias a ello, lograron impedir que el arrestado llegara a perpetrar el robo.

Durante la inspección, los agentes localizaron al detenido escondido en uno de los rellanos. En su mochila encontraron diversas herramientas y útiles destinados a abrir cerraduras. Una vez concluidas las diligencias, el arrestado pasó a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional subraya que la rápida actuación, "en colaboración con la inestimable ayuda ciudadana", ha sido fundamental para la detención y el esclarecimiento de los hechos.

Además, recuerda la importancia de cerrar siempre la puerta con llave, incluso en ausencias breves, y de contactar con el 091 ante cualquier persona o vehículo sospechoso.

Las investigaciones sobre grupos especializados en robos en viviendas comenzaron al inicio del verano. En julio, agentes de la Comisaría de Zamora ya desarticularon un grupo criminal similar, deteniendo a tres individuos y recuperando gran cantidad de joyas y dinero, que fueron puestos a disposición judicial e ingresaron en prisión.