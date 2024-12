La Policía de Burgos asegura que el bebé hallado en el río Arlanzón nació "vivo" e investiga el caso como "infanticidio"

El comisario de la Policía Nacional de Burgos, Jesús María Nogales, aseguró hoy en Aranda de Duero (Burgos) que el bebé hallado en el cauce del río Arlanzón el pasado 3 de diciembre nació “vivo”, y se investiga el caso como un “infanticidio”.

Así lo indicó a preguntas de los medios durante el Homenaje de la Villa de Aranda de Duero a la Policía Nacional.

Policía Nacional Estudian todas las hipótesis del recién nacido hallado en el río en Burgos: tenía aún el cordón umbilical y la placenta

“Es un bebé que nació vivo, con lo cual lo que toca ahora es estudiar junto con los forenses, cuáles son las causas del fallecimiento”, aseguró Nogales. Explicó así que para llevar a cabo este estudio hacen falta ahora unas pruebas “más complejas de lo habitual” debido a la “corta edad” del menor y que además “llevaba varios días fallecido”.

“Las pruebas analíticas son más complejas que en un fallecimiento más reciente”, apuntó.

El comisario señaló así que una vez dispongan de estas pruebas se podrá saber “con más fiabilidad” de qué murió exactamente el infante. “Lo que sí sabemos es que nació vivo, con lo cual los parámetros de investigación nos llevan a hablar de un infanticidio”, reiteró Nogales. La Policía investiga ahora cuáles son las causas del “abandono o la muerte del menor”. Para ello, apunta a la necesidad de conocer quién es la madre.

“Todos los mecanismos de investigación de la policía están activados y enfocados en averiguar quién es la madre , para ello tenemos abiertos varios canales de investigación”, indicó. Por ello, se investiga qué mujeres estaban embarazadas por estas fechas y podrían haber dado a luz.

Para encontrarlo, Nogales indica que están siguiendo un canal de investigación institucionalizado, pero no abandonan otras vías, como que la persona no fuera de Burgos o incluso no hubiese acudido a un ginecólogo durante su embarazo.

Otro paso a seguir será también estudiar el ADN del pequeño, aunque tal y como indicó Nogales “no vale solo con tener el ADN”, sino que también es necesario poder “cotejarlo”.

“El niño nació vivo, nació a término y alguien lo dejó aquí. No fue una muerte accidental en un principio, no es un bebé que nació muerto y lo dejaron allí. No es un abandono de restos humanos, es una cosa distinta”, apuntó el comisario.

Cadáver hallado en Villaquirán de los Infantes

Por otro lado, a preguntas de los medios acerca del cadáver calcinado hallado en un vehículo en el camino que une Villaquirán de los Infantes con Los Balbases (Burgos), el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, indicó que las líneas de investigación permanecen “abiertas”. “Venía del sur, y en un camino cercano a Villaquirán ocurrió el suceso. Todo lo demás está investigándose”, concluyó.