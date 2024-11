Génova escenifica su respaldo a Ayala tras su ruptura con Vox en Burgos: "Ha demostrado su valentía y coherencia"

La dirección nacional del Partido Popular ha escenificado este lunes su respaldo a la alcaldesa de Burgos, la popular Cristina Ayala, tras la ruptura del pacto de Gobierno municipal con Vox en la ciudad, el pasado viernes. "Ha demostrado su valentía y coherencia", ha subrayado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Gamarra ha recordado que estar al frente de un ayuntamiento significa "valentía y ser fiel a la palabra que le diste a los ciudadanos, de lo que ibas a hacer y de lo que no harías, de cómo ibas a ser y cómo no estabas dispuesta a ser".

"La valentía de ver que no cabe el cortoplacismo y de que los presupuestos no son para garantizarse la permanencia en el poder, eso lo hace Sánchez, no los alcaldes y alcaldesas del PP", ha afirmado.

Además, ha defendido la "autonomía municipal" y ha asegurado que los populares no dieron ninguna directriz a Ayala para romper el acuerdo con Vox ni para rectificar la eliminación de las ayudas a las ONG que atienden a inmigrantes en la ciudad que exigía Vox y que la alcaldesa en un inicio aceptó.

Por su parte, Ayala, ha asegurado "dejar atrás lo ocurrido hasta el viernes". "Vamos a tratar de aprobar esta semana a través de una cuestión de confianza los presupuestos. Como dijimos desde el primer momento los presupuestos son la herramienta fundamental para trabajar en un proyecto de ciudad ilusionante", ha dicho.

La regidora ha asegurado que en el nuevo proyecto "solo va a haber una clave fundamental, trabajo, trabajo y trabajo para estar cerca de la ciudadanía" y que serán los distintos grupos del Ayuntamiento los que demostrarán "si están a favor de sus partidos políticos o si están a favor de que la ciudad avance".