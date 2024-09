El restaurante de Burgos donde comió Javier Bardem: un remanso de paz con cocina tradicional pero refinada

Javier Bardem lleva unos días siendo el gran protagonista. El pasado viernes vivió una gloriosa noche en el Festival de San Sebastián: recibió el Premio Donostia y lo hizo rodeado de su familia. Poco más se puede pedir, bueno sí, llenar el estómago. Y lo ha hecho en un conocido restaurante de Burgos.

Así lo han hecho público en sus redes sociales donde han mostrado una imagen de Bardem junto a dos componentes del restaurante. “Javier Bardem en el Alfoz”. Ha sido el mensaje publicado. Eso sí, no dan más datos.

En la imagen se puede comprobar la sencillez del actor que no dudó en hacerse sonriente una foto con un look muy de andar por casa. Lleva una camiseta negra y como curiosidad unas gafas que no siempre suele usar en las apariciones pública que realiza.

Sin duda, un día muy especial para El Alfoz de Burgos que se ha sentido parte de Hollywood durante unas horas.

El Alfoz de Burgos está situado en el perímetro de Burgos como su propio significado (Alfoz era el nombre empleado durante la Edad Media en la península ibérica en Castilla, León y Portugal para referirse al término rural geográfico que pertenece al concejo de la villa correspondiente).

El actor en las redes sociales del restaurante Facebook

En este restaurante Bardem, suponemos que también acompañado por su mujer Penélope Cruz, ha vivido una cocina que según su web, es “un concepto de cocina basada en la cultura culinaria de Castilla. Con la utilización de productos naturales autóctonos y un proceso de elaboración tradicional con la incorporación de las técnicas y el refinamiento de la cocina actual”.

No sabemos lo que el oscarizado actor pudo comer, pero su especialidad son las carnes al horno de leña, es decir, el lechazo o cordero. La morcilla, como no, sus platos de cuchara y guisos, son sus especialidades también.

La elección del protagonista de Monstruos no es casualidad. Este lugar es un remanso de paz a cinco minutos de Burgos, esa intimidad que tanto le gusta. Pero aquí pudo degustar sabores propios de las tierras castellanas. Es una cocina muy casera y de producto, en la que los guisos se hacen a fuego lento.

Antes en Donosti

Hay que recordar que días antes habían estado en el Restaurante Akelarre, de Pedro Subijana, en la localidad guipuzcoana de Villabona. Allí se dejaron agasajar por la gastronomía única de este local.

Javier Bardem también ha protagonizado un momento muy tenso y donde demostró su gran carácter. Fue este pasado sábado, 21 de septiembre cuando se sintió engañado por los organizadores de un acto que él creía íntimo y únicamente centrado en homenajear al cineasta Bigas Luna. Sin embargo, allí estuvo la prensa.