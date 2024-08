La playa más cerca de Burgos está a 164 km y a menos de dos horas: calas rocosas y arena fina en un excepcional entorno natural

El calor se ha asentado con fuerza en Castilla y León y esto provoca que cada vez sean más quienes aprovechan para pasar sus vacaciones en un destino de playa para poder refrescarse. Algunos ya han terminado esta época de descanso, pero no significa que no puedan darse un buen chapuzón para combatir las altas temperaturas que hacen que los ciudadanos no quieran poner un pie en la calle.

La Comunidad cuenta con increíbles playas fluviales o piscinas naturales por varios puntos del territorio. Unos lugares idílicos para pasar un día en familia, con amigos, familia, pareja o en solitario. Estas son algunas de las refrescantes alternativas que existen.

Lo cierto es que muchos son amantes de la playa, algo complicado en la Comunidad. Por ello, hay que desplazarse para poder darse un buen chapuzón en el mar y disfrutar de un maravilloso día bajo la sombrilla, jugando a las palas y tomando el sol. Algunas zonas están mucho más cerca que otras y eso es importante saberlo a la hora de realizar una escapada para no perder demasiado tiempo en el trayecto.

En el caso de Burgos, si analizamos cuál es la playa más cercana, hay varias para elegir pero atendiendo al criterio de los kilómetros tendríamos que desplazarnos hasta Suances, en Cantabria. En total, son 164 kilómetros con una duración del viaje de 1h y 54 minutos.

Esta localidad cuenta con varias playas para el disfrute de los ciudadanos aunque una de las más concurridas es la Playa La Concha, ubicada en pleno núcleo urbano. Cuenta con 1.000 metros de longitud y con una perfecta arena dorada de grano fino. Además, es una playa ventosa con oleaje moderado y es perfecta para quienes desean realizar cualquier tipo de deporte acuático.

Playa de La Concha Turismo Suances

Lo cierto es que no es la única ya que también se encuentra la Playa de Los Locos, una de las más turísticas de la zona. Esta está declarada Reserva Natural de Surf, un lugar ideal para practicar esta disciplina. Tiene 500 metros de longitud, está en un enclave excepcional y cuenta con una arena dorada de grano fino única.

Un surfista en la Playa de Los Locos Turismo Suances

Otra de las más bonitas es la playa La Tablia que es una pequeña cala ubicada en una zona muy aislada y tranquila de Suances. Tiene 80 metros de longitud y, normalmente, el nivel de ocupación es bajo. También tiene un oleaje fuerte y, en este caso, no cuenta con vigilancia.

Un destino perfecto que se sitúa a escasas dos horas de la Comunidad y hace que cada año esté repleto de turistas castellanos y leoneses durante los calurosos meses de julio y agosto. Además, cuenta con todo tipo de comodidades ya que hay albergues, apartamentos, hoteles y posadas para poder disfrutar de varios días sin necesidad de desplazarte.

Llegar a este destino es muy sencillo dado que, simplemente, hay que coger la A-73 en dirección Aguilar de Campoo y, posteriormente, dirigirte a la A-67. Un trayecto de 1 hora y 54 minutos con 163 kilómetros.

Un chapuzón refrescante en el País Vasco

Los burgaleses tienen la suerte de poder decidir a qué playa prefieren ir ya que hay dos que tienen casi a la misma distancia. Además de la de Suances, ubicada en Cantabria, también tienen muy cerca la de Getxo, en el País Vasco.

Esta tiene algo más de kilómetros, llegando a los 172, aunque menos duración de trayecto con 1 hora y 44 minutos. En el municipio vasco hay varias zonas para disfrutar de un increíble día de sol y arena.

Por un lado, está la playa de Ereaga que se ubica entre el puerto viejo de Algorta y el espigón de Arriluce, con el monte Serantes y Portugalete al fondo y rodeada de palacetes y casonas. Una playa urbana bien comunicada donde también se pueden realizar actividades como surf, voleibol o bodyboard.

La Playa de Ereaga Turismo Getxo

Otra de las más frecuentadas en la playa de Las Arenas, que se ubica en la zona residencial de Areeta y está muy bien comunicada, a unos 13 kilómetros de Bilbao. Un lugar idóneo para practicar deportes de agua y donde, además, la pesca está permitida.