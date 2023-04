El rinoceronte lanudo vivió en Burgos durante el Pleistoceno superior

El rinoceronte lanudo habitó la provincia burgalesa durante el Pleistoceno superior. Así se muestra en un artículo publicado por el profesor Diego Arceredillo, de la Universidad Isabel I, en la prestigiosa revista Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edimburg. En el mismo, se presentaban los resultados del análisis de los restos de un rinoceronte lanudo encontrados en la cueva burgalesa de La Mina, cerca de los yacimientos de Cueva Millán y La Ermita.

Estos yacimientos completan sus registros con especies tales como el oso pardo, la hiena de las cavernas, el rebeco o el lince, conjuntamente con varias piezas de industria lítica realizadas en materiales como el cuarzo y la cuarcita. Debido al descubrimiento de varias piezas dentales de rinoceronte lanudo

Gracias al descubrimiento de varias piezas dentales de rinoceronte lanudo ha sido posible situar su datación en torno a los 52.500 años, la más antigua de esta especie en ese periodo, según han detallado los investigadores.

Rutas

Este nuevo registro puede contar con importantes implicaciones de cara a entender las rutas de acceso a la meseta castellana tanto de esta especie como de los diferentes grupos humanos que habitaron este territorio.

Además, la situación de La Mina podría ayudar a los investigadores a completar los movimientos migratorios que tuvo esta especie en el Pleistoceno medio y también en el Paleolítico superior en la Península Ibérica.

La revista Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edimburg se encuentra especializada en las ciencias de la Tierra y publica una selección detallada de artículos de investigación internacionales que han sido revisados por expertos y que abarcan un amplio ámbito de ciencias ambientales.

Sigue los temas que te interesan