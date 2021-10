La Plataforma por el Ferrocarril celebrará en Aranda de Duero una manifestación este domingo

La Plataforma por el Ferrocarril Directo celebrará el domingo 17 de octubre en Aranda de Duero (Burgos) una manifestación para reivindicar la necesidad de reactivación de este servicio que lleva “más de una década paralizado”, y con el objetivo de visibilizar este problema.

Así lo anunciaron hoy, a través de un comunicado, en el que señalan que no será una movilización “al uso”, ya que desde la Plataforma invitan a los ciudadanos a participar, pero portando maletas y mochilas de viaje, tal y cómo se podía hacer hace años cuando el servicio funcionaba para una línea que, en palabras del presidente de la Plataforma, Jorge Núñez, “las administraciones dejaron morir lentamente como está ocurriendo en otras zonas de España mucho antes de que la bateadora taponara el túnel de Somosierra en 2011”.

Así, las personas que quieran adherirse a este acto reivindicativo están convocadas a las 12.30 horas del domingo 17 en la plaza de la Virgencilla (junto al bar La Perla). Desde allí partirá la manifestación hasta la estación El Montecillo pasando por Jardines de Don Diego, calle Postas, puente Duero y calle Ruperta Baraya.

El recorrido se hará por las aceras, tal y como señalaron hoy desde la Plataforma. “Queremos que sea tal y como haríamos si fuésemos a coger un tren en la estación, que lleguemos con las maletas y demostremos que se están olvidando de nosotros porque no tenemos donde llevarlas por tren a través de esta línea”, comentan los convocantes.

Gran movilización en Madrid

Esta iniciativa servirá de preámbulo a la manifestación multitudinaria que se ha convocado en Madrid para el próximo 24 de octubre por la Coordinadora Estatal del Ferrocarril. Allí se darán cita numerosas plataformas españolas que reivindican el tren convencional como medio de transporte tanto para mercancías como para viajeros.

“Son muchas las zonas en las que está ocurriendo lo que vivimos aquí hace años. Eliminan trayectos, empeoran los horarios para que no sean útiles, ponen autobuses, eliminan estaciones, hay averías permanentes… quieren acabar con el tren convencional”, señala Núñez, recordando que a pesar de que desde el Ministerio de Transportes hubo un compromiso por revitalizarlo “están haciendo todo lo contrario”.

Desde la Plataforma tachan de “chiste” que a 2021 se le haya declarado Año del Ferrocarril. No entienden que mientras que la apuesta de la Unión Europea vaya encaminada a los servicios ferroviarios a sabiendas de que es un medio “sostenible, seguro y asequible”, que mientras que “los políticos no hace más que hablar de la España vaciada”, el gobierno no impulse el tren convencional.

De la vía que conecta Madrid con Burgos, únicamente se usan 25 kilómetros para transporte de pasajeros en Cercanías desde Madrid hasta Colmenar Viejo y 96 kilómetros desde Aranda hasta la capital burgalesa para transporte de mercancías. Los 159 kilómetros restantes se encuentran "en suspensión de trenes con servicio comercial", según palabras de Adif, algo que significa “que en la práctica están abandonados”. Desde la Plataforma invitan a los ribereños a acudir a Madrid y con el fin de coordinar los viajes, o incluso fletar un autobús si hay suficiente número de personas.

