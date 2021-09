Salamanca y Madrid, cada vez más lejos al no recuperar las frecuencias del tren Alvia

"En España no hacen falta vías. Hacen falta trenes" es la declaración que sintetiza el documento de 12 estrategias elaborado por un grupo de expertos con la colaboración de la Asociación para la Promoción del Transporte Público. Esa es la situación que vive el transporte ferroviario en la provincia de Salamanca: escaso y muy deficiente, con un problema añadido, la supresión de frecuencias del Alvia a Madrid, con motivo de la pandemia. Situación que no se ha vuelto a recuperar.

Por este motivo, y para hacer frente desde la sociedad civil, a los continuos problemas que presenta el transporte ferroviario en la provincia de Salamanca, nació la Asociación Tren Salamanca de usuarios del tren rápido Salamanca-Madrid. Asociación que conforma, junto a las de Valladolid, Palencia, Zamora y León, la federación de Castilla y León. Ya que, asegura ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, el presidente de Tren Salamanca, Alejandro , “reivindicamos la falta de trenes de cercanías y de frecuencias a Madrid”.

Los usuarios del tren Alvia, y el de Media Distancia por , ponen el grito en el cielo, por la falta de frecuencias con horarios lógicos y necesarios. Afectados por esta situación, principalmente los viajeros diarios, los turistas y los estudiantes. Es que la situación es tan “desastrosa”, dice , que un viajero sale de Salamanca a las 6.30 de la mañana y no llega a su casa, si quiere regresar en el día, hasta las 10 de la noche. Un problema que tiene su repercusión en la actividad económica de la ciudad y la provincia, sobre todo en el turismo y la Universidad, principales sectores económicos salmantinos.

Según los datos ofrecidos por Renfe antes de la pandemia, el Alvia Salamanca-Madrid fue usado por más de 350.000 viajeros, mientras que lo utilizaron unos 315.000 viajeros, lo que suman más de 650.000 viajeros al año los que realizan el trayecto entre Salamanca y la capital de España.

Estas deficiencias en trenes y frecuencias, al margen de otras que después se verán, evidencian el importante deterioro que han experimentado los servicios ferroviarios en Salamanca. Hay que recordar que el Gobierno decidió eliminar por la pandemia tres de las cuatro frecuencias diarias de Alvia que había con Madrid, y por ahora solo se ha recuperado una. Ante la falta de trenes de alta velocidad, la única alternativa para muchos usuarios son los de Media Distancia, aunque casi tardan el doble en realizar el trayecto, más de dos horas y media y algunos casi tres.

Lucha política y social para recuperar las frecuencias

Alejandro Rosende, presidente de la Asociación Tren Salamanca

Esta escasez de frecuencia y trenes con Madrid, principal lugar de procedencia de los turistas, y donde viajan a diario muchos trabajadores que viven en Salamanca, ha originado todo un torbellino político y social. Si primero fue la creación de Tren Salamanca, que cuenta ya con más de 200 socios, ahora la guerra ha pasado al lado de los partidos políticos. En ella, el PP no quiere dejar escapar la presa para hacer oposición. Y, por otro lado, los socialistas están ‘a verlas venir’, con su diputado David Serrada a la cabeza, quien dijo que “estamos trabajando en ello”, quien recibió en Madrid a Tren Salamanca.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca, el alcalde, Carlos García , explicaba a este diario que “antes de la pandemia estábamos en el debate de ampliar, al menos una en cada sentido, las frecuencias ferroviarias con Madrid. Y ahora estamos hablando de que se nos devuelva lo que es nuestro. No tiene sentido que el Gobierno de España se escude en una supuesta falta de demanda para revertir los recortes en nuestras frecuencias. Si la oferta no es buena y no da respuesta a las necesidades reales de los viajeros, inmediatamente el servicio se devalúa” . Además, incidía en que “el tren es una muestra de que no solo no nos dan, sino que además nos quitan”.

Por su parte, los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, presentaban varias preguntas al Gobierno de España relativas a si se iban a restablecer los servicios ferroviarios suspendidos como consecuencia de la pandemia. “Exigimos la recuperación inmediata del 100% de las frecuencias y servicios de transporte público, tanto de autobús como de ferrocarril, suprimidas en Salamanca con pretexto de la pandemia”, aseguran los diputados. También explican que “el número de trenes que circulaban antes de la pandemia y los que circulan ahora, son menos de la mitad”.

De importancia para los populares es el Alvia que “mantiene entre semana una frecuencia por trayecto en horario disparatado, lo que pone a Salamanca en desventaja respecto a otras Ciudades Patrimonio como Toledo, que cuenta con seis frecuencias diarias a Madrid”.

dice que “no dudamos del buen hacer de todos los partidos políticos, pero estamos cansados de tantas palabras, porque no se materializan en hechos. Mucha política, pero si no se traducen en actuaciones concretas y necesarias, la situación no cambia”.

La situación, hoy

Propuesta de frecuencias y trenes a Madrid

La situación real, hoy, a pesar de la comunicación realizada por Renfe a la Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León, es que Salamanca “tiene un tren del siglo XIX”, critica Alejandro . El Alvia Salamanca a Madrid, y viceversa, hasta Medina del Campo alcanza una velocidad de /h/h, pero desde esa estación hasta Salamanca la velocidad se aminora debido a dos pasos a nivel que aún existen.

Uno, el de Gomecello, que lleva desde el 2011 en obras, por valor de 5 millones de euros, y no se dan finalizadas. El segundo paso a nivel está en la provincia de Valladolid, Carpio, aún sin fecha para realizar su supresión. Por su parte, Adif asegura que los trenes alcanzan ya una velocidad cercana a los 155 km/h al pasar por las dos localidades, por lo que el tiempo real apenas se modifica. Cuestión que no comparten desde Tren Salamanca, quienes aseguran que la supresión de estos pasos a nivel, implicaría una reducción cercana a los 15 minutos la duración del viaje.

A ello se suman la supresión de tres frecuencias diarias entre Salamanca y Madrid con Alvia. Además, el tren de media distancia, que pasa por , alarga el viaje hasta casi tres horas, “si es que no hay averías”, recuerdan desde Tren Salamanca. Ya que el pasado 20 de septiembre, este tren, , tuvo un retraso de 20 minutos, que sumados a las tres horas de viaje “es una barbaridad”. “No es solo la vergüenza de que el viaje Salamanca-Madrid tarde 3 horas, es que encima llegan tarde todo los días. No es aceptable que la gente tenga que coger que tarda 3 horas, siempre y cuando no ocurran averías, mientras que Renfe y el Gobierno no recuperan las frecuencias perdidas del Alvia que tarda la mitad de tiempo”, se queja un usuario del tren que hace el viaje Salamanca tres días a la semana.

Los problemas técnicos de los dos Alvia se suman “a la dejadez” con la que Renfe trata a Salamanca. De hecho, no se trata de un caso aislado de falta de mantenimiento de la flota. El pasado martes, por ejemplo, aparecieron goteras en uno de los trenes de Media Distancia que también cubre el trayecto a Madrid. El problema ocurrió en el servicio que sale de Salamanca a las 9.41 horas, en el que los pasajeros se encontraron con la desagradable sorpresa de que había filtraciones de agua desde el techo en al menos uno de los vagones, según afirman diversos usuarios.

La foto fija del tren en España

La foto fija del tren en España nos muestra, según expone , que hay vías ferroviarias de sobra y con gran capacidad: España es el segundo país mundial en red ferroviaria de Alta Velocidad con 3.400 kilómetros, tras China. El problema es que las vías están desaprovechadas y se mueven pocos trenes al año en relación con la capacidad de la red: una media de 12.238 trenes por kilómetro/año (frente a los más de 20.000 a 41.000 de otros países europeos).

Y la cifra de viajeros por kilómetro está también por debajo de otros países: representa un 48% en el segmento AVE; un 25,7% en el cercanías; en un 10,4% y un 15% en los sistemas de larga distancia que no son AVE (usan parcialmente la red de alta velocidad y los convencionales que no la usan en ningún caso).

La primera respuesta de Renfe a la Junta

La Junta de Castilla y León exigió, hace tres semanas, a Renfe la recuperación de todos los servicios ferroviarios suspendidos por la pandemia del COVID-19, así como más información, si bien la compañía asumió esta demanda, pero expresó las dificultades administrativas para retomar de servicio público y las relaciones puramente comerciales.

Hasta este viernes, cuando la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente Francisco Igea, recibió respuesta a una de las comunicaciones oficiales remitidas al Gobierno de España hace tres semanas, cuyo contenido abordaba la petición de soluciones ante la pérdida de servicios ferroviarios en la Comunidad. Estos días, el Ejecutivo autonómico ha recibido contestación oficial del secretario general Francesc Boya, quien en su carta alude a que el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico aprobado por el Gobierno de España en marzo de este año incorpora la conectividad territorial innovadora como una de las cuestiones destacadas.

“en referencia a los servicios ferroviarios, Castilla y León los ha venido perdiendo desde la década de los ochenta, y en concreto, desde 1984, del siglo pasado cuando perdió dos importantes vías de comunicación como la línea y la conocida como Ruta de La Plata. Después, ha continuado perdiendo servicios ferroviarios pasando de un total de 727 a 485, lo que supone una disminución de un poco más del 33 %”. Es decir, que se sigue como se está, al menos, de momento.

Conexiones con Portugal

Tren-hotel Lusitania

Parece ser que España y Portugal viajan por vías distintas. Mientras en Portugal se apuesta por el tren, en este lado de la frontera, parece todo lo contrario. Allá por mayo de 2020, Renfe anunció que descarta volver a poner en circulación el tren Hotel tras la crisis del coronavirus por criterios económicos, lo que supone la definitiva desaparición de este histórico servicio nocturno que conecta Madrid con Lisboa, pasando por Salamanca. La operadora descartaba recuperar, al menos a corto plazo, estos trenes, fundamentalmente por criterios económicos, dado el particular impacto que la crisis sanitaria tuvo en el sector del transporte.

El Gobierno de Portugal ha pedido ya poder reactivar el tren nocturno , eliminado durante el primer estado de alarma y que no ha vuelto a circular, y quiere relanzar el tren Aveiro-Salamanca-Madrid. Además, hace unos días que el parlamento luso aprobó una iniciativa popular para recuperar la línea del Duero, que llega hasta Barca d’Alva, mientras que España, en este trayecto, no está por la labor.

Así lo expresó en una rueda de prensa al término de una videoconferencia de responsables de Transportes de la Unión Europea, en marzo de 2921, durante la que Nuno Santos dijo que aprovechó para trasladarle al secretario de Estado de Transporte español, Pedro Saura, estas ideas.

"Las relaciones entre España y Portugal son estupendas, trabajamos en la conexión entre Lisboa y Madrid, cuyas obras están ya en marcha, y la de Oporto y Vigo. Pero queremos más y tuve la oportunidad de decirle al secretario de Estado hoy que necesitamos su ayuda para hacer conexiones entre Aveiro-Salamanca-Madrid y Faro y Huelva", indicó el ministro luso.

Sigue los temas que te interesan