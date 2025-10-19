Un acertante de La Primitiva se lleva más de un millón de euros en Ávila

Un acertante del primer premio del sorteo de La Primitiva de este sábado se ha llevado un total de 1.178.266,59 de euros en la ciudad de Ávila. Concretamente, el boleto premiado de Primera Categoría ha sido comprado en la Administración de Loterías nº 1 de la capital abulense, situada en Agustín Rodríguez Sahagún, 40.

Pero no ha sido el único municipio de Castilla y León al que le ha sonreído la suerte en el sorteo de La Primitiva de este sábado. Y es que un agraciado ha conseguido un total de 47.767,57 euros por un premio de Segunda Categoría en la localidad berciana de Ponferrada. El boleto premiado ha sido adquirido en la Administración número 2 del municipio.