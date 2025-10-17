La Primitiva deja un pellizco de alegría en Valladolid con un premio de 44.657 euros

La administración de Valladolid donde se ha vendido el boleto de La Primitiva

Valladolid está de suerte. Un ciudadano se ha llevado un importante premio de miles de euros gracias al sorteo de La Primitiva que se ha celebrado este jueves, 16 de octubre.

En el sorteo no ha habido boletos acertantes de categoría especial, pero sí de primera y segunda categoría. Y uno de ellos ha ido a parar a la ciudad del Pisuerga con un bote de 44.657,20 euros gracias a acertar cinco números y el complementario.

El boleto, con un premio de segunda categoría, se ha validado en la administración nº 16 de Valladolid; ubicada en el centro comercial Carrefour de la calle Costa Brava. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 13- 34- 02- 19- 04- 07; complementario 17 y reintegro 6.

Una Primitiva muy repartida por todo el país. De primera categoría ha habido cuatro acertantes en Portugalete (Bizkaia), El Viso del Alcor (Sevilla), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Alhaurín de la Torre (Málaga).

En cuanto a la segunda categoría, el premio ha ido a parar, además de a Valladolid, a Las Pedroñeras (Cuenca) y Moralzarzal (Madrid). El bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo es de 18.200.000 euros.