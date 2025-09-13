Castilla y León está de suerte: la Primitiva deja miles de euros con dos importantes premios

Imagen de archivo de una Administración de Loterías y Apuestas del Estado Shutterstock

Dos ciudadanos de Castilla y León están de enhorabuena este sábado, 13 de septiembre, con dos premios de La Primitiva.

Uno de ellos es un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 11 de Burgos. Esta se encuentra en la calle Vitoria, 184.

El premio unitario es de 553.034,17 euros. La combinación ganadora corresponde a los números 23- 18- 14- 19- 30- 09; complementario 15 y reintegro 1.

Por otro lado, ha habido otro boleto acertante de primera categoría en Rivas- Vaciamadrid. Por otro lado, no ha habido ningún agraciado con el bote, por lo que el premio asciende a 2.700.000 euros.

Asimismo, de segunda categoría también ha habido un boleto acertante en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Este tiene un premio de 29.893, 74 euros.