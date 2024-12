Seis escritoras noveles abulenses se unen 'por la tinta' y reivindican la figura de la mujer: "Esto es un trabajo"

Más allá de sus murallas, Ávila tiene mucho por descubrir. Entre sus calles y sus gentes, miles de historias que, por un lado, les unen, y por otro, son su sello de identidad.

Seis escritoras, tan distintas en sus páginas, pero que se han unido “por la tinta”. Comparten la pasión de escribir y contar historias. Y, ahora, buscan poder ayudar a aquellos que quieran dar el paso de publicar su propia obra literaria.

‘Juntas por la Tinta’ es una comunidad de escritoras abulenses que llevan un año iniciando este proyecto.

Este nombre “justo unifica todo lo que significa para nosotras esta comunidad de escritoras, nos une los libros publicados, los libros que queremos seguir publicando, la escritura. El objetivo principal es Juntas por la Escritura”, cuenta Alba Torres, una de las integrantes.

Alba Torres es la autora de ‘Ayer rota, hoy otra’, una historia verídica sobre violencia de género; María Sánchez ha escrito ‘Todos mis puertos’, un poemario de amor y desamor, con despedidas y bienvenidas. Por su parte, Anika es la autora de ‘Mi mundo de zombies’, un libro infantil para gestionar la ansiedad.

Alba Gutiérrez escribió ‘Crystal Clear’, un poemario donde perderse y recordar lo que el amor fue; Lorena Rodríguez ha escrito ‘El café de las seis. Candela’, una novela donde sus protagonistas se conocen en medio de un café; Y, Miriam Nieves, cuya obra es ‘Las nietas de las brujas’, un libro infantil lleno de aventuras y experimentos.

Con esta comunidad no solo buscan dar visibilidad a sus propios libros, les gustaría que, “si hay una chica o un chico, que tiene alguna duda a la hora de publicar su libro, que no sabe cómo hacerlo, no sabe lo que es una autopublicación, cómo va el tema de las ilustraciones, de pagos, porcentajes”.

Quieren dar respuesta a “todas esas dudas que te invaden al principio cuando vas a publicar algo, pues nosotras queremos dar esa parte de asesoramiento para futuros escritores”.

Y esta agrupación parte de ese acuerdo, de la unión de ser noveles en el mundo de las letras y poner en valor la dificultad que hay a la hora de publicar un libro, “hay mucha desinformación”.

Charla de Alba Torres sobre su obra 'Ayer rota, hoy otra' Cedida

Al final, “esto es un trabajo y a nosotras nos gusta también que se vea que esto lo es, que muchas veces la propia editorial no lo reconoce”.

También persiguen un fin reivindicativo, “vamos a ser comunidad de escritoras, nuestra idea también es dar la vuelta a esa escritura del pasado en el cual las mujeres tenían que firmar con seudónimos o con anónimo”.

En cada una de sus charlas tratan de que el público se integre, se mezcle con sus historias, y si son un poco atrevidos, cuenten las suyas. Por ahora, han comenzado con talleres individuales, cada escritora muestra su obra y lee fragmentos en una librería de Ávila.

De cara a comienzos del año que viene, muy próximo ya, quieren hacer un concurso de poesía, donde la gente traiga sus textos y sea ese mismo público el que vote por el verso que más le guste.

“Queremos invitar a más personas que, aunque tampoco hayan publicado, pero que escriban en su día a día, en un taller de escritura o un espacio, mejor que cualquier persona sea totalmente lícita y lo puedan compartir, como un micrófono abierto de escritura”.

Allí también cuentan sus experiencias personales, sobre cómo ha sido el publicar, cómo lo han logrado, pero también, por qué han escrito esas historias. En algunas de ellas, están sus propias vivencias.

Además, se aprovecha el espacio para solventar las dudas de los más curiosos, ¿qué hay que hacer para ser un buen escritor?

Para Alba, ser buena escritora tiene tres pautas, “es todo lo que plasmas en el papel, hacerlo tuyo. No tienes por qué pensar en los demás, no tienes que pensar cuando estás escribiendo, te tiene que gustar a ti”.

También hay que “disfrutarlo. No ir a lo comercial o ir a lo que pienses que a más gente le puede gustar. Buscar esa motivación en la escritura”.

Y, una tercera, pese a lo que se suele decir de que leer mucho es una gran clave… “Hay que sacar de verdad tus sentimientos, emociones, pensamientos, experiencias y escribir, escribir y escribir”.

Hasta ahora las charlas, se dan cita en la Librería Letras, y su acogida está siendo muy buena. “Hace dos semanas hicimos la presentación del segundo libro de Lorena, se llenó, contrató también a una chica para que cantase. Estuvimos allí bastantes personas, hubo firma de libros, y fue muy bonita”.

Otro ejemplo, fue un taller que se hizo el sábado pasado, con la obra de Alba, “fue gracias a la Junta de Castilla y León a través de una subvención y el Ministerio de Igualdad”.

“Y muy bien también, vino gente de pueblos de alrededor, estuvimos viendo los nuevos vídeos del Ministerio de Igualdad. Firma de libros y un baile con una canción que habla sobre la violencia de género”.

Gracias a la literatura estas mujeres han sabido sobrellevar sus vidas, a Alba le ha ayudado sobre todo “para entenderme y conocerme, porque creo que el vocabulario, las palabras y el cómo nos hablamos muchas veces hace que una persona se conozca”.

“Cuando lees te puedes ver incluso reflejada en muchísimos personajes, en los libros de autoayuda puedes verte en situaciones que te están exponiendo o en sentimientos que no sabías que en algún momento te habían invadido por dentro”.

Del mismo modo, al igual que hay gente que tiene que hacer deporte para despejarse, para aquellos que escribe.

Esa acción tan básica de sentarse en la mesa y dejar que las palabras salgan “me ayuda a reconectar conmigo y saber en ese momento qué me sucede porque yo normalmente si escribo historias inventadas, novelas, diariamente escribo”.

“Siempre pienso que esos personajes están dentro del escritor de alguna manera, en su parte más o en su parte más cercana”, señala la joven.

Cada una continua con sus propios proyectos, tratan de darles otra forma a sus textos y experimentar, porque en la escritura también se aprende.

Además, Alba es profesora, y le encantaría poder compartir con sus pequeños alumnos sus grandes historias, por ello, “llevo dos años queriendo publicar un libro infantil y no me atrevía por el simple hecho de que no sabía si se salía mucho del tema de haber escrito una novela, poemario, relatos”.

Próximamente, en las estanterías de las librerías habrá su primer libro infantil, “creo que va a ser una decisión acertada porque es la que me ha salido a mí ahora mismo del corazón, es la que quiero vivir ahora y aunque el resto de las novelas salgan pronto, también este libro es con el que quería empezar el año”.

Aunque este proyecto aún este dando sus primeros pasos, hay que volar alto, “me gustaría a un sello editorial, montar una editorial totalmente transparente”, aunque no es su caso “considero que muchas editoriales fallan en que no puedes ver tus ventas, se lo tienes que preguntar al contable o al propio editor o a trabajadores de la editorial”.

En los cambios que haría como sello editorial sería “crear un tipo de aplicación, donde los propios autores y autoras puedan ver las ventas, el porcentaje, dónde se puede vender más dónde menos, qué tipo de firmas, acceder a diferentes tipos de firmas y que ellos eligieran, porque a veces las firmas te las cierra la editorial en X sitio”.

También, está en su mente el proyecto de crear una cafetería, “es verdad que en Ávila todavía no hay ninguna, pero bueno, se empiezan a llevar bastante, entonces esto es tiempo a tiempo”.

Y que allí se pudieran llevar a cabo presentaciones de libros, firmas, talleres de escritura para los más pequeños.