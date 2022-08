Arrimadas recrimina a Mañueco que cuando tuvo que pensar en incendios lo hizo en "romper gobiernos"

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha visitado este martes distintas zonas afectadas por el Incendio Forestal de Cebreros, en la provincia de Ávila, que calcinó hace unas semanas más de 4.700 hectáreas, principalmente arbóreas, y supuso la evacuación de más de 2.000 vecinos de la localidad de El Hoyo de Pinares por la cercanía de las llamas.

Durante su visita Arrimadas ha exigido al Gobierno de España "la creación de un Plan nacional urgente de prevención de incendios" que garantice, ha explicado, "una gestión eficaz y coordinada" de todos los incendios a nivel nacional.

"Solo en Castilla y León se ha quemado en las últimas semanas la misma superficie del total anual en toda España de años anteriores", ha lamentado la líder liberal. Ante estos datos, Arrimadas ha hecho un llamamiento a Sánchez "para que entienda que tiene que ser una prioridad nacional prevenir los incendios y tener un plan de coordinación con los mejores y más modernos recursos también tecnológicos para actuar de manera mucho más coordinada".

Para Arrimadas "el Gobierno no puede tirar la pelota a las Comunidades Autónomas ni estas, a su vez, a los ayuntamientos y diputaciones provinciales". "Hablamos de pérdidas ecológicas que no se van a recuperar en décadas, de afectación para otros términos como la apicultura, la ganadería, el cultivo de setas, el turismo...Hablamos de una pérdida irreparable que no se puede poner sobre las espaldas exclusivas de una diputación o un ayuntamiento", ha defendido.

En este sentido, la líder de Cs ha criticado la mala gestión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que decidió "romper un gobierno que funcionaba y paralizar la administración durante 6 meses". Porque, ha aseverado, "durante los meses que deberíamos haber estado con las labores de limpieza de las zonas forestales, este señor estaba a jugar a romper gobiernos y a jugar a darles sillones a los señores de Vox que ya hemos visto que no sirven ni para gestionar un quiosco de pipas". "Hay que trabajar para evitar algo así porque nos estamos jugando mucho todos los españoles, vivamos donde vivamos", ha subrayado.

Asimismo, Arrimadas ha hecho referencia a los recientes datos del paro, que ha calificado como "dramáticos frente al humo que vende el Gobierno" y ha criticado que "la propaganda sanchista se siga chocando con la realidad". "El Gobierno debería estar pensando en hacer reformas y no en aumentar los chiringuitos de su ministerio, aumentar los enchufados de Moncloa y hacer pancartas", ha criticado.

Igualmente, ha lamentado que "el Gobierno más caro de la historia nos pida que hagamos un ahorro energético sin precedentes en España y al mismo tiempo siga utilizando el Falcon para irse de concierto o a un acto de partido". "Esto ya no lo aguanta ni lo tolera nadie, Sánchez tendría que tener muy claro que los españoles cada vez tenemos menos paciencia con este Gobierno y que se van a encontrar con la realidad, no solo con los datos del paro, sino con lo que piensan los españoles en las próximas elecciones", ha concluido.

