Calviño resta importancia a la subida del paro e insiste en el "cambio estructural" del mercado laboral

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este martes, respecto al dato del paro correspondiente al mes de julio, que existe un cambio de tendencia con la reforma laboral. Eso sí, ha reconocido una ralentización del mercado de trabajo en la segunda parte del mes.

"Tenemos que ver las tendencias de mercado de trabajo de otra manera, si bien en la segunda parte de julio hay una ralentización del mercado de trabajo y por tanto es evidente que hay mayor incertidumbre y menor dinamismo que hasta mediados de ese mes", ha afirmado Calviño, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

En su opinión, lo que hay que hacer es dejar de ver las cifras mensuales como se hacía antes de la reforma laboral y observar las tendencias de fondo. "Desde principios de año hay un cambio estructural en el mercado de trabajo, estamos viendo un cambio de paradigma, con cifras récord en el sector turístico entre marzo y junio", ha afirmado.

"Mi único mensaje es que la volatilidad en un mes concreto no nos tiene que despistar de las grandes cifras", ha afirmado Calviño, quien ha insistido en mirar la tendencia a lo largo del año y que España "sigue teniendo una economía fuerte y unas perspectivas favorables".

"Lo que no tenemos que hacer es solo mirar los datos negativos, hay que mirar los dos, no quedarnos en una lectura parcial de la realidad", ha añadido.

Incertidumbre internacional

Asimismo, Calviño ha asegurado que, ante la incertidumbre internacional, "hay que prepararse para lo peor, esperando que no suceda, claro".

En su opinión, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha afirmado que "vienen curvas", por lo que "no hay que perder la vista de la carretera y mantener firmes las manos sobre el volante".

En cualquier caso, la vicepresidenta ha afirmado que "todos los organismos nacionales e internacionales prevén que España crezca al menos un 4% este año y un 2% el año que viene" y ha asegurado que la economía española está mostrando una "gran fortaleza".

Preguntada por cuánto deberían aumentar los salarios para contrarrestar los efectos de la inflación, Calviño ha indicado que en septiembre se iniciarán las conversaciones con sindicatos y patronal con el objetivo de encontrar un equilibrio.

"La previsión es que se vaya moderando a partir de septiembre. Vamos a hacer todo lo posible para moderar esa inflación con medidas que sean coherentes con nuestros objetivos a medio plazo", ha afirmado.

Asimismo, la vicepresidenta también se ha mostrado convencida de que este año se aprobarán los Presupuestos y ha destacado que la aprobación del techo de gasto ha sido "moderada y responsable".

Impuesto a la banca

Por otro lado, Calviño también ha defendido el nuevo impuesto a la banca, criticado este lunes por el portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, quien insinuó que, si la medida entra en vigor, el crédito podría verse afectado.

"Esas declaraciones no tienen mucho fundamento. Yo creo que es el momento de arrimar el hombro. Los bancos tienen que tener un gravamen extra por los beneficios extra", ha defendido Calviño, quien, no obstante, ha afirmado que la relación con la banca no se ha resentido en los últimos días.

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, quien aseguró que las críticas de ciertos empresarios, citando a la presidenta del Banco de Santander y al presidente de Iberdrola, Ana Patricia Botín e Ignacio Sánchez Galán, respectivamente, significan que el Gobierno va por el buen camino, Calviño ha señalado que es muy legítimo defender intereses particulares, pero que el Ejecutivo vela por el "interés general".

