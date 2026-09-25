La enfermera escolar da un paso más en Castilla y León tras su apoyo con firmas: ahora queda en manos de las Cortes

La posibilidad de que los colegios e institutos de Castilla y León cuenten con enfermería escolar está un poco más cerca.

La Junta Electoral de Castilla y León ha validado las 42.807 firmas presentadas por CSIF para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende establecer por ley la presencia de profesionales de enfermería en los centros educativos de la Comunidad.

La cifra permite a la iniciativa continuar su recorrido parlamentario después de superar ampliamente el mínimo de apoyos exigido, fijado en el 0,75% del censo electoral de cada provincia.

El respaldo registrado ha sido especialmente elevado en Palencia, donde las firmas equivalen al 4,99% del censo, seguida de Soria, con el 4,52%, y Valladolid, con el 2,70%.

El siguiente paso corresponde ahora a la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Una vez que la Junta Electoral le comunique oficialmente que se han cumplido los requisitos, deberá continuar la tramitación de la proposición de ley y trasladarla a la Junta de Castilla y León para que se pronuncie sobre sus posibles efectos presupuestarios.

Ese pronunciamiento, en caso de que implique un incremento de los créditos presupuestarios, no será vinculante.

La iniciativa tendrá que seguir su recorrido parlamentario y la Mesa deberá fijar una fecha para que el Pleno de las Cortes debata y vote su toma en consideración.

CSIF, como organización promotora de la ILP, podrá intervenir en esa sesión con carácter informativo.

La propuesta fue registrada en mayo de 2025 y el periodo de recogida de apoyos concluyó en junio. El objetivo de CSIF es que la presencia de la enfermería escolar quede garantizada mediante una ley autonómica y pase a formar parte de la estructura de los centros educativos de Castilla y León.

El sindicato sostiene que se trata de una necesidad creciente en las aulas, ante la presencia de alumnos con enfermedades crónicas y situaciones sanitarias que requieren una atención especializada.

Según los datos aportados por CSIF, uno de cada cinco escolares padece alguna enfermedad crónica, entre ellas diabetes, epilepsia, asma, alergias alimentarias graves o trastornos de salud mental.

La organización considera que la situación actual hace que, en determinados casos, los docentes tengan que asumir actuaciones sanitarias para las que no tienen la condición de profesionales sanitarios.

Entre ellas cita la administración de medicación, la atención ante crisis epilépticas o la actuación frente a reacciones alérgicas graves.

La propuesta plantea que cada centro educativo disponga al menos de un profesional de enfermería escolar integrado en su entorno educativo y adscrito a la red pública sanitaria.

Entre sus funciones estarían la atención de urgencias, la aplicación de tratamientos prescritos, la coordinación con los servicios sanitarios y de orientación y el desarrollo de programas de prevención y educación para la salud dirigidos a alumnos, profesores y familias.

CSIF defiende que esta figura ya ha demostrado su utilidad en aquellos centros de Castilla y León donde existe de forma puntual, así como en otras comunidades autónomas y países en los que la enfermería escolar está implantada.