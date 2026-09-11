VOX nombra nuevo portavoz adjunto en las Cortes: Mariano Veganzones, el exconsejero 'azote' de los sindicatos

Mario Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha reestructurado su dirección en la Cámara autonómica con el nombramiento del procurador por Valladolid Mariano Veganzones Diez como nuevo portavoz adjunto.

De este modo, la formación reordena sus filas parlamentarias fijando al frente a David Hierro como portavoz principal, mientras que las portavocías adjuntas recaen en el propio Veganzones y en José Antonio Palomo, quien además ejercerá las funciones de secretario general del grupo en el Parlamento regional.

Veganzones, que concurrió como número cinco por la lista vallisoletana en los comicios autonómicos, cuenta con una notoria trayectoria reciente tras su paso por la Junta de Castilla y León como consejero de Industria, Comercio y Empleo durante la etapa del Ejecutivo de coalición.

Precisamente en ese periodo se convirtió en una de las figuras más mediáticas de la formación al abanderar la batalla política contra el diálogo social tradicional, situándose como el principal artífice del recorte y retirada de subvenciones y prerrogativas a los sindicatos mayoritarios en la Comunidad, una bandera que marcó su gestión al frente de la consejería.

Su periplo interno no estuvo exento de marejada política.

Tras su salida del Gobierno regional en el verano de 2024, el político vallisoletano llegó a formalizar su baja en el partido liderado por Santiago Abascal; un movimiento convulso que generó abiertas fricciones e inquietud entre los que fueron sus compañeros de filas tanto en esa etapa como en el contexto parlamentario actual.

Pese a aquellas discrepancias, la formación ha apostado por reintegrar el perfil técnico y combativo del exconsejero en el puente de mando de las Cortes.

Licenciado en Geografía e Historia y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad, Veganzones combina décadas de bagaje en el sector de la banca privada con un dilatado recorrido en la gestión técnica del ámbito público en áreas de Educación, Familia y Empleo.

El exconsejero vuelve a la primera línea de la dirección parlamentaria, el grupo busca blindar su discurso en materia económica y redoblar la presión sobre el tejido productivo de Castilla y León.