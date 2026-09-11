Las Cortes exigen a Sánchez suspender el tratado con Marruecos y forzar a Rabat a aceptar todos los retornos

Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de este viernes una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por la formación de Santiago Abascal que exige suspender el tratado de amistad con Marruecos y forzar a Rabat a aceptar todos los retornos, entre otras medidas.

Se trata de una iniciativa que ha contado con 52 votos favorables y tan solo 29 en contra, los del Grupo Socialista.

Ello después de que la sesión plenaria se suspendiera sobre las 11:10 horas por un fallo técnico de los sistemas de emisión y se reanudara tras una hora y 11 minutos de parón, tiempo en el que los procuradores abandonaron el hemiciclo.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha sido el encargado de presentar la PNL y ha denunciado que en Ceuta se ha producido un "asalto programado y una invasión premeditada y dirigida por el Reino de Marruecos".

"Los derechos de las mujeres en Ceuta están absolutamente eliminados porque no pueden ni salir a la calle por miedo a que las violen", ha lamentado, asegurando que Sánchez "no hizo nada ante esa invasión". "Lo que hizo fue irse de vacaciones", ha recordado.

A juicio de Hierro, el Gobierno "omitió su deber de proteger a los ciudadanos" y ha pedido "juzgar a Sánchez por la traición que ha cometido ante los españoles".

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, por su parte, ha acusado al Gobierno de "abandonar a los ceutíes" y de tratar de "hacer creer que Marruecos no ha tenido nada que ver en este asalto". "El sanchismo es un relato y cuanto más se hunde más daño está dispuesto a hacerle a España", ha denunciado.

García ha cargado también contra el "brazo del sanchismo en Castilla y León", en referencia al PSOECyL, y ha acusado a Martínez de "defender a Marruecos" y de "no ser solidario con Ceuta". "Hoy sabemos que Marruecos ha llevado a cabo un acto de guerra híbrida contra España y contra Europa", ha afirmado.

La portavoz popular ha asegurado que el PP "no acepta una relación sumisa hacia Marruecos" y que exige el retorno de "todos" los inmigrantes que entraron en Ceuta. "Marruecos es culpable por acción o por omisión", ha denunciado.

Soberanía "plena e indiscutible"

La iniciativa aprobada por la Cámara insta a la Junta a reafirmar la "plena e indiscutible" soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, "plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

También a rechazar "cualquier pretensión" del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África y declara que su soberanía "no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo".

Además, a condenar formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno de Marruecos "cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla" y a considerar que la "reiteración" de reivindicaciones territoriales por miembros del Gobierno marroquí resulta "incompatible" con los principios del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991.

Y a reafirmar que ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna convivencia diplomática "pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte del territorio nacional".

Suspensión del tratado de amistad

La PNL insta también a la Junta para que a su vez inste al Gobierno de España a exigir formalmente a Marruecos, mediante la correspondiente comunicación diplomática, "una comunicación diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía e integridad territorial de España".

"Y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África", añade.

También a convocar al embajador de Marruecos para trasladar la "queja correspondiente" y reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla así como la "voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado".

Del mismo modo, a llamar a consultas al embajador de España en Marruecos y, "en el caso de persistir la invasión, así como las declaraciones de autoridades marroquíes que atacan la integridad territorial de España, a retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador de Marruecos en Madrid".

La iniciativa insta, además, al Gobierno a suspender "inmediatamente" el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, a revisar el conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos y a exigir a Marruecos que acepte "todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español".