Carlos Martínez se compromete con el delegado saharaui en Castilla y León a reivindicar mayor financiación ante la Junta

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, el delegado saharaui en Castilla y León, Abdalahe Hamad, y el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, durante su reunión de este viernes PSOE de Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, se comprometió este viernes con el delegado saharaui en Castilla y León, Abdalahe Hamad, a reivindicar mayor financiación para cooperación al desarrollo por parte de la Junta.

En una reunión mantenida este viernes en el despacho del portavoz socialista en las Cortes, ambos dirigentes abordaron también fórmulas de colaboración para la creación del Intergrupo.

Según un comunicado del PSOECyL, el concepto de 'prioridad nacional' que impregna a los gobiernos autonómicos de PP y Vox "es, sin duda, una preocupación para la aplicación de fondos de cooperación al desarrollo" y recuerda que en Aragón "algunas ONG se han visto obligadas a renunciar a proyectos por la eliminación de ayudas".

En este sentido, Martínez se ha comprometido a reivindicar ante la Junta de Castilla y León el incremento de estos fondos.

Asimismo, ha mostrado su "satisfacción" tras la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la ley por la que se concederá la nacionalidad española a los ciudadanos saharauis nacidos bajo la administración española antes del 29 de septiembre de 1977.