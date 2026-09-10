Los populares Javier Maroto y Javier Iglesias y la socialista Clara Martín, designados senadores por Castilla y León

Los nuevos senadores por designación autonómica, la socialista Clara Martín y los populares Javier Maroto y Javier Iglesias, en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este jueves Miriam Chacón ICAL

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha designado este jueves como senadores por la Comunidad a los populares Javier Maroto y Javier Iglesias y a la socialista Clara Martín, tras una votación secreta en urna al ser llamados por orden alfabético los 82 procuradores de esta XII Legislatura.

Terminada la votación en bloque de la terna de senadores, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha informado del resultado de la misma, que se ha saldado con 32 votos a favor de Maroto e Iglesias, 30 de Clara Martín y 19 en blanco.

Tras la reforma legislativa de 2022, hubieran resultado proclamados con independencia del número de apoyos recibidos.

Con ello, Javier Maroto, que es senador por la Comunidad desde 2019, se mantiene como representante de la Comunidad en la Cámara Alta, si bien se incorporan a la terna el salmantino Javier Iglesias, presidente de la Diputación desde 2011 que ya fue senador (2004 a 2008 y de 2016 a 2019) y la segoviana Clara Martín, exalcaldesa de la ciudad de Segovia.

La distribución de los senadores se realiza mediante la aplicación de la regla D’Hont al número de procuradores integrados en cada grupo parlamentario.

Desde las elecciones del pasado 15 de marzo el Popular tiene 33 escaños, el Socialista 30 y Vox 14, además de los cinco miembros del Mixto: tres de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), uno de Soria ¡Ya! y otro de Por Ávila.

Hasta este momento, los senadores por la Comunidad de Castilla y León eran Javier Maroto, el popular abulense Vidal Galicia Jaramillo, y el burgalés Luis Tudanca, exsecretario general del PSCyL, que había sido elegido representante de la Comunidad en la Cámara Alta en abril de 2025.

A la sesión acudieron los nuevos senadores, Javier Maroto y Javier Iglesias, que todavía es presidente de la Diputación de Salamanca, así como Clara Martín, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia y próxima candidata del PSOE en las elecciones municipales, además de miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.