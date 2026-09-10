La Junta pide al Gobierno que no lleve el modelo de financiación al Congreso o buscará apoyos para tumbarlo

El consejero de economía, de La Junta, Carlos Fernández Carriedo, asiste al Consejo de política fiscal y financiera, presidida por el ministro de hacienda, Arcadi España Juan Lázaro / ICAL .

Carlos Fernández Carriedo ha hablado, en la mañana de este jueves, 10 de septiembre de la nueva financiación autonómica y ha pedido al Gobierno que “no presente el documento en el Congreso” o, de hacerlo, que “se busquen apoyos para que no se apruebe”.

La polémica financiación autonómica está en pleno recorrido legislativo. Hacienda llevará la reforma al Consejo de Ministros en las próximas semanas tras recibir el voto favorable de solo dos comunidades y sin tener una mayoría parlamentaria asegurada.

“La mayoría de las comunidades, salvo dos, han presentado alegaciones al texto, incluida Castilla y León. El Gobierno ha decidido no aceptar las alegaciones de ninguna. O todas estamos equivocadas o el Gobierno no quiere escuchar”, ha señalado el portavoz de la Junta de Castilla y León.

Carlos Fernández Carriedo ha afirmado que la propuesta final “es la que el Gobierno pactó con ERC y Junqueras” y que “no hubo negociación porque estaban atados a lo que decía Junqueras”.

“Ninguna alegación ha sido aceptada tras una distribución que es la pactada con Junqueras. La que él mismo ha dicho. Se trata de un modelo de financiación que solo cuenta con el apoyo de dos comunidades. Esto exige una reflexión por parte del Gobierno para sentarnos a negociar y partir de cero”, ha defendido Carriedo.

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda ha insistido al Gobierno en que “no presente el documento en el Congreso” y en “lograr apoyos para que no se apruebe”.

“A tiempo estamos de que no se presente al Congreso o no se apruebe. Que los parlamentarios nacionales se opongan a este modelo”, ha insistido Carriedo.

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha incidido en que “el problema está en el Gobierno no acepta una propuesta que no está apoyada por Junqueras”.

“Es un modelo que cuenta con la oposición de la mayor parte de las comunidades, el 90% de la población de España dice que no. El Gobierno está del lado de Junqueras. Pedro Sánchez antepone su bien personal a los españoles”, ha finalizado Carriedo.