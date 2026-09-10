La Junta anuncia para el 23 de septiembre el pago de 500 millones del adelanto de la PAC para inyectar liquidez

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su intervención en el pleno de las Cortes de este jueves Miriam Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León anticipa al próximo 23 de septiembre el pago a los agricultores y ganaderos de 500 millones de euros del adelanto de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de inyectar liquidez en las explotaciones.

Así lo anunció este jueves en el pleno de las Cortes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, tras una pregunta del socialista Miguel Ángel Blanco.

"Nunca se ha pagado tan pronto", dijo Pino en la sesión de control después de que el procurador socialista insistiera en pedir a la Junta que movilice 150 millones en ayudas para el campo, como planteó el PSOE y como recordó también ofrecía el consejero tras comprometer 30 millones, procedentes de los fondos de la Comunidad y la Unión Europea.

Al respecto, el consejero defendió que la Junta conoce "perfectamente" al sector y que está apoyándolo con medidas "concretas" y con la "prioridad clara" de dar "estabilidad" y "futuro" a los agricultores y ganaderos de la Comunidad. Además, destacó el diálogo abierto con las organizaciones agrarias y las cooperativas.

De esta forma, Pino detalló el aumento de 100 a 115 millones de los fondos para el relevo generacional, con la resolución de ayudas por importe de 50 millones para unos 600 beneficiarios, con una cuantía media de 66.000 euros.

También se refirió a otros pagos de convocatorias anteriores por 16 millones o el incremento de 15.000 euros en otra línea para los que inicien su actividad con una titularidad compartida.

Además, el consejero destacó la respuesta "inmediata" a los incendios, con las ayudas de 5.500 euros para 387 personas y el reparto de tres millones de kilos de paja o forraje, así como los 2,2 millones para 57 proyectos de los grupos de acción local, los 450.000 euros para el dimensionamiento de las cooperativas o los préstamos de 21 millones.

También quiso citar los esfuerzos para controlar la fauna silvestre y los ataques a las explotaciones.

Finalmente, el procurador socialista le advirtió de que el PP lo está llevando "a su terreno" con una "larga cambiada" y criticó que la partida de 30 millones no se abonará hasta el mes de diciembre.

Por ello, le tendió la mano para llegar a un acuerdo con el sector para poner en marcha un plan extraordinario que garantice la viabilidad de las explotaciones.