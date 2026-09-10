El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes para presentar el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2026, en diciembre de 2025

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes para presentar el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2026, en diciembre de 2025 Leticia Pérez ICAL

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La contratación de la Junta bate récord con 1.487 millones y Cuentas detecta incidencias en decenas de expedientes

El volumen económico de la contratación administrativa alcanza el mayor registro de la serie histórica.

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La Junta de Castilla y León cerró 2024 con el mayor volumen de contratación administrativa de su historia: 1.487 millones de euros en 2.922 expedientes, un 12% más que el año anterior. La cifra supera por un millón el anterior máximo, el de 2006, justo antes de la crisis.

El Consejo de Cuentas, presidido por Mario Amilivia, confirma el récord, pero también señala irregularidades en decenas de contratos.

La Gerencia Regional de Salud concentró la mayor parte de la actividad: 1.055 contratos por 892 millones. Le sigue la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, con 138 millones. Por tipo, dominan los contratos de servicios (836 millones), seguidos de suministros (390) y obras (256).

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presenta en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad y el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ambos del ejercicio de 2022.

El procedimiento abierto y la tramitación ordinaria fueron los más utilizados. El informe de fiscalización concluye que la Administración cumple de forma razonable con la legalidad en publicidad, transparencia, remisión de contratos y tramitación.

Incidencias

Sin embargo, la muestra analizada −150 expedientes por casi 500 millones− revela salvedades repetidas.

Entre las más frecuentes está la incorrecta definición en los pliegos de los parámetros para detectar ofertas anormalmente bajas: ocurrió en 29 contratos. También hay deficiencias en la justificación de urgencias, en la solvencia exigida y en la ponderación de criterios de adjudicación.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante su comparecencia en las Cortes, este lunes

En un caso se aprecian indicios de posible acuerdo entre empresas para limitar la competencia. En la ejecución, el problema más extendido es la falta de control de las cláusulas sociales, éticas o medioambientales: en 56 expedientes no hay mecanismos de comprobación o no queda constancia de las verificaciones.

Se detectaron además retrasos injustificados, falta de penalidades y anticipos abonados sin los requisitos legales. En la extinción, 12 contratos carecen de acta de recepción correcta o en plazo. Otros incumplimientos puntuales afectan a la publicación de informes de valoración, anuncios de adjudicación y modificaciones.

El Consejo formula 14 recomendaciones para corregir estas deficiencias y reforzar el control de los procedimientos. El informe, ya remitido a las Cortes, se publicará en los próximos días en la web del Consejo de Cuentas.