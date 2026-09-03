El PP exige al Gobierno la "inmediata" bonificación de los peajes de las autovías de Castilla y León

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, antes de la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves Eduardo Margareto ICAL

El Grupo Popular llevará al Pleno de las Cortes de Castilla y León de los días 10 y 11 de septiembre una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno central la bonificación inmediata de los peajes de las autopistas estatales que discurren por la Comunidad o, en su caso, su eliminación, con el objetivo de "aliviar el bolsillo" de los castellanos y leoneses.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, presentó la iniciativa en su intervención posterior a la Junta de Portavoces de este jueves como una propuesta "de igualdad y de justicia" que "afecta directamente al bolsillo" de los ciudadanos.

García recordó que Castilla y León es una comunidad "muy extensa" en la que las autovías "no son simples vías de paso", sino infraestructuras que "vertebran el territorio y ayudan a asentar población".

El foco se sitúa en corredores concretos: la AP-66 (León-Campomanes), la AP-71 (León-Astorga) y las AP-6, AP-51 y AP-61, que conectan Ávila y Segovia con Madrid y el noroeste.

Según el PP, casi el 25% de estas vías estatales del conjunto de España atraviesa la Comunidad, por lo que "no puede quedar al margen" de las soluciones aplicadas en otros territorios.

La "indolencia" de Puente

García reivindicó que la Junta "lleva tiempo dando la cara" frente a lo que calificó de "habitual indolencia" del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El Ejecutivo autonómico, coordinado con Galicia y Asturias, comunidades que comparten problemas similares con la AP-9 y la AP-66, ha exigido soluciones en el ámbito estatal y europeo y reclama que se aplique el dictamen de la Comisión Europea que considera que ambas concesiones vulneran las normas comunitarias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció además la bonificación de un mínimo del 60% a los conductores recurrentes empadronados en Castilla y León. Frente a esa decisión, el PP reprocha que Puente planteara como única salida "esperar al vencimiento de las concesiones".

La PNL concreta tres exigencias. Primera, que el Gobierno bonifique de forma inmediata la AP-51, la AP-6, la AP-61 y la AP-71 en las mismas condiciones que la AP-9 y la AP-66.

Segunda, que si persiste la inacción del Estado, la Junta active los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios para asumir esa bonificación mínima del 60%. Tercera, que se aplique el dictamen europeo y se eliminen los peajes de la AP-9 y la AP-66.

García presentó la iniciativa también como "un recordatorio" a un PSOE al que atribuye "memoria selectiva": solo se acuerda de Castilla y León para atacarla y olvida competencias estatales pendientes, como los retrasos de la A-11, la conexión con Portugal a través de Zamora o la supresión de frecuencias de alta velocidad.

"El PSOE tendrá que elegir entre ayudar a los conductores de Castilla y León o su temor a llevarle la contraria a Óscar Puente", resumió.