Las Cortes pedirán suspender el tratado de amistad con Marruecos: "Mohamed VI es el responsable, ha entrado lo peor"

Los portavoces de los grupos de las Cortes de Castilla y León antes de participar en la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves Eduardo Margareto ICAL

La crisis de Ceuta llega a las Cortes de Castilla y León. Vox ha registrado una proposición no de ley que contará con el apoyo del PP y que, entre otras medidas, pide defender la soberanía española sobre Ceuta y suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con Marruecos en 1991.

Con el apoyo de los populares en el pleno de los próximos días 10 y 11 de septiembre, la iniciativa tiene mayoría suficiente para salir adelante.

El texto parte de una premisa que no deja resquicio: Ceuta y Melilla son "parte integrante e inseparable de España", igual que las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, Perejil y las islas y el peñón de Alhucemas.

La soberanía sobre esos territorios, sostiene Vox, "no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna".

"Respeto a la soberanía española"

La PNL recuerda que el tratado de 4 de julio de 1991, en vigor desde 1993, obliga a ambas partes a respetar la igualdad soberana, la integridad territorial, la independencia política y a abstenerse de cualquier intervención o coerción.

"El respeto de la soberanía y de la integridad territorial no constituye una consideración accesoria", dice la exposición de motivos, "sino un elemento esencial" de cualquier relación bilateral.

Por eso pide a la Junta que inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a exigir a Marruecos, por vía diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía española; a convocar al embajador marroquí en Madrid y a llamar a consultas al embajador español en Rabat.

Y, si persiste "la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional", a retirar al embajador en Rabat y expulsar al de Madrid.

El núcleo es la suspensión inmediata del tratado, que solo se levantaría cuando Rabat reconociera sin ambigüedades todas las plazas de soberanía y cooperara de forma "activa, efectiva y expeditiva" en la readmisión de cualquier nacional marroquí cuya devolución o expulsión acuerden las autoridades españolas.

También plantea revisar el resto de instrumentos económicos, comerciales, migratorios, policiales, militares y diplomáticos bajo el criterio de reciprocidad.

"Ha entrado lo peor"

El portavoz de Vox, David Hierro, situó la iniciativa en la calle. "Ayer hemos podido comprobar cómo el principal problema y preocupación de los miles de castellanos y leoneses que salieron en todas las plazas de la Comunidad es la situación que vive Ceuta, la invasión de Ceuta", ha señalado tras la Junta de Portavoces.

"Desde Vox hemos recogido esa preocupación que es capital, la gente está muy cabreada y muy preocupada por la invasión de Marruecos al territorio español de Ceuta, y vamos a trasladarla a las instituciones", añadió.

El portavoz describió lo ocurrido como algo distinto a una crisis migratoria ordinaria.

"Es realmente alarmante la situación que están viviendo los ceutíes, una ciudad relativamente tranquila que ha sido invadida en un día por 70.000 inmigrantes coordinados, comandados y dirigidos por el rey de Marruecos, que es el principal responsable de esto junto a Pedro Sánchez por su inacción", apuntó.

Y ha asegurado que en la ciudad autónoma "hay mujeres que no pueden salir a la calle pero ya no por miedo, sino por la seguridad de que si salen a la calle van a ser agredidas, asaltadas y violadas".

"Lo que ha entrado es lo peor de lo peor, no es ninguna crisis migratoria. Violadores, yihadistas, expresidiarios, esta es la gente que está ahora mismo deambulando por las calles de Ceuta", denunció.

A juicio de Hierro, se trata de "una situación caótica, dantesca y ante esa situación el Gobierno de España se ha plegado a los intereses y a la voluntad del rey de Marruecos de invadir un territorio español".

El portavoz de Vox anunció que la presión no se quedará en las Cortes. "Desde Vox lo vamos a denunciar no solamente en la calle como hicimos ayer sino que lo vamos a llevar a los tribunales como estamos haciendo, no descarto que Vox siga incrementando su presión al Gobierno criminal y traidor a través de los juzgados con nuevas querellas y causas", afirmó.

Pidió además a los 18 diputados del PP de Castilla y León en el Congreso de los Diputados que se dirijan a Feijóo y presten sus votos para activar el artículo 102 de la Constitución y juzgar a Sánchez por traición.

Un Gobierno "en descomposición"

La portavoz popular, Leticia García, confirmó el apoyo del PP a la iniciativa de Vox. "Compartimos el sentimiento general de esta PNL y la apoyaremos", afirmó tras la Junta de Portavoces.

"Para el PP la soberanía de Ceuta no está en cuestión, no es objeto de transacción y coincidimos plenamente. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y vamos a defender que se restablezca la seguridad y las fronteras en Ceuta y compartimos esa sensación de un Gobierno en descomposición que no es capaz de defender a los ciudadanos", añadió.

La portavoz popular enmarcó el apoyo en las movilizaciones.

"España y Castilla y León han dicho basta, los castellanos y leoneses han dicho basta a esa incapacidad para defender nuestra integridad territorial, a esa falta de protección y de seguridad en la ciudad autónoma de Ceuta, a las mentiras del Gobierno de Sánchez y a este Gobierno de España", afirmó.

Y lo calificó como "un Gobierno agónico que pone en peligro la seguridad de nuestra nación".

"Ayer hemos podido ver 373 concentraciones en Castilla y León pacíficas y tranquilas y hemos dicho que toda Castilla y León está con Ceuta", recordó.

Las "amenazas" del PSOE

García reservó la crítica más dura para el PSOE autonómico. "La gran decepción es la ausencia del PSOE de Castilla y León. Qué tenía que hacer mejor que acompañar a todos los castellanos y leoneses que querían manifestar su solidaridad con Ceuta. ¿Dónde estaba el PSOE?", se preguntó.

Y aseguró que "esta falta de presencia y de acompañamiento a los ciudadanos de Castilla y León en el día de ayer es una deslealtad a los ciudadanos de Ceuta pero también a los de Castilla y León que han querido manifestar esa inquietud y esa solidaridad".

Según la popular, "un PSOE de Castilla y León que habla constantemente de recoger los sentimientos de las personas pero este sentimiento no lo ha querido recoger".

"Y sin embargo ha hecho todo lo contrario, ayer el PSOE de Castilla y León amenazó a sus cargos y va a pedir explicaciones a todos aquellos socialistas que han querido manifestar su solidaridad con Ceuta", denunció.

Y consideró "lamentable y es muy triste" que el PSOE de Castilla y León "haya demostrado la sumisión absoluta y la defensa férrea a Sánchez" y que "el único objetivo del PSOE de Castilla y León sea defender a Sánchez".

También citó a Óscar Puente "entregado a la defensa de Sánchez" y advirtió que "no van a poder frenar esa ola de solidaridad de hartazgo de España y de los castellanos y leoneses".

El resultado político es claro. PP y Vox coinciden en que ninguna cooperación migratoria, económica o diplomática puede situarse por encima de la defensa de las fronteras.

Las Cortes de Castilla y León, con mayoría garantizada en el pleno de la próxima semana, pedirán al Gobierno de España que deje de tratar como socio privilegiado a un Estado cuyos ministros cuestionan Ceuta y Melilla y cuyo rey, según Hierro, es “el principal responsable” de lo que ha ocurrido en la ciudad.

El tratado de 1991 deja de ser un marco intocable y pasa a ser la palanca de una exigencia de reciprocidad.