Clara Martín dejará el Senado si recupera la Alcaldía de Segovia tras las elecciones municipales de 2027

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, este jueves en las Cortes Eduardo Margareto ICAL

La exalcaldesa de Segovia y futura senadora autonómica del PSOE, Clara Martín, abandonará su escaño en la Cámara Alta si logra recuperar el Ayuntamiento de la capital segoviana en 2027. Así lo confirmó este jueves el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tras proponerla para sustituir a Luis Tudanca.

Martín, que ayer fue designada por la Comisión Ejecutiva Autonómica, aceptó el encargo con la condición explícita de no compatibilizar ambos cargos si gana las municipales. El propio Martínez explicó que ella lo planteó "incluso antes de dar el sí definitivo".

La votación de su nombramiento, junto al de los candidatos populares, Javier Iglesias y Javier Maroto, está prevista para el pleno de las Cortes de los días 10 y 11 de septiembre, el primero del primer periodo de sesiones del nuevo curso político en la Comunidad, que se extenderá hasta diciembre.

La dirigente segoviana compareció en las Cortes junto a Martínez y reconoció que "salir de Segovia no ha sido un paso fácil". Además, señaló que aceptó la propuesta como "todo un reto" que afrontará "sin perder nunca la perspectiva de lo local".

"Dar la cara"

Martín subrayó que en el PSOE el trabajo es colectivo y que "cuando te piden saltar al campo de juego no hay que rechazar la oportunidad". Asumió el puesto "con toda la responsabilidad, ganas de trabajar, humildad y honestidad" para impulsar proyectos para Castilla y León y "dar la cara frente a un PP que nos tiene sumidos en la inacción".

En ese sentido, contrastó su perfil con el del senador popular Javier Maroto, a quien describió como "segoviano empadronado de rebote, que no defiende este territorio". Ella, dijo, pretende "ser todo lo contrario".

Este fin de semana se abrirán las primarias del PSOE en Segovia para las municipales de 2027 y Martín presentará su candidatura. Mientras tanto seguirá como portavoz del grupo municipal.

Martínez justificó, además, la continuidad temporal de Javier Antón como senador y alcalde de Soria porque quedan "escasos meses" y no querían "hacer una modificación en apenas un año". En el caso de Martín, sin embargo, sí se produciría ese cambio si gana la Alcaldía.

El líder autonómico aprovechó para criticar al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por compatibilizar ambos cargos y actuar, a su juicio, más como "freno a las inversiones del Gobierno" que como regidor.

"No se expulsa a nadie"

Sobre la salida de Tudanca, a quien sustituirá Martín en el Senado, Martínez insistió en que "aquí no se expulsa a nadie" y que el burgalés sigue siendo "un valor para Castilla y León y para el PSOECyL". Además, aseguró que la decisión se tomó "tras mucha escucha" para configurar "el mejor de los equipos".

"Las piezas se mueven pero el equipo humano sigue ahí", añadió, sin concretar el nuevo papel de su predecesor.

El secretario general defendió que Martín cuenta con "toda" su confianza por su "compromiso con Castilla y León, con Segovia y con el proyecto del PSOE" y destacó que ella ya había dejado la Ejecutiva autonómica para formar parte de la Federal y ahora, "en plena carrera por recuperar la Alcaldía", aceptó el reto "con un sí rotundo".

Entre los factores que pesaron en la decisión mencionó la "cuestión de género". "Aquí no nos tenemos que inventar empadronamientos ni plantear arraigos falsos. Aquí tenemos a una segoviana comprometida", concluyó.