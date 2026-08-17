El sector pirotécnico denuncia su "asfixia" en Castilla y León por la ola de vetos a los fuegos en las fiestas patronales

El sector de la pirotecnia ha dicho "basta". La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denuncia que las pirotecnias se están ahogando económicamente este verano por la cascada de cancelaciones y prohibiciones que sufren sus espectáculos en multitud de pueblos.

Desde la patronal recuerdan que la inmensa mayoría de estos talleres artesanales viven de lo que ingresan en julio y agosto —más del 80% de su caja del año—, por lo que este veto frena en seco la actividad de familias que llevan generaciones dedicadas al oficio.

El motivo habitual que ponen los ayuntamientos y la Junta sobre la mesa es el miedo a los incendios forestales, pero los pirotécnicos aseguran que la realidad de los datos desmonta ese mito.

Según las propias cifras del Ministerio para la Transición Ecológica, los fuegos artificiales solo han estado detrás del 0,016% de las hectáreas quemadas en Castilla y León entre 2015 y 2023.

Una cifra irrisoria si se compara con los incendios provocados, los rayos o las imprudencias con colillas y quemas agrícolas, por lo que el sector pide que no se les señale injustamente como un peligro público.

La entidad critica duramente que se recurra de forma "fraudulenta" a la Ley de Montes para prohibir tiradas de fuegos en suelo urbano consolidado, como plazas o recintos feriales alejados de la masa forestal, y denuncia que las instituciones "imponen restricciones basándose en un riesgo inexistente o ínfimo sin contemplar ningún tipo de ayuda ni indemnización".

Por todo ello, el sector exige la apertura urgente de una mesa de diálogo con las administraciones para fijar criterios técnicos y evitar que esta «asfixia por goteo» aboque a la quiebra a las empresas pirotécnicas de la región.