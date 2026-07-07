Martínez quiere replicar las políticas de Cataluña en Castilla y León: se reunirá con Illa para hablar de vivienda y empleo

Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y portavoz en las Cortes, va a encabezar una delegación de los socialistas de la Comunidad que se va a reunir esta semana con consejeros de la Generalitat de Cataluña y diputados autonómicos del Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Todo, en el marco de un Encuentro Bilateral que va a concluir con un encuentro entre el propio Carlos Martínez y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Un encuentro que ha sido anunciado este martes, 7 de julio, por el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa.

“La política autonómica tiene que basarse en la experiencia y también en las experiencias que tienen otros gobiernos autonómicos progresistas en el conjunto del Estado”, ha afirmado De la Rosa.

Se trata, dijo de “buscar contraste de modelos” a través de los “ejes transversales” de las políticas públicas como la educación, el empleo, la captación de talento o la vivienda”.

De la Rosa explicó que este Encuentro Bilateral es el primero de varios que el PSOECyL mantendrá con otras federaciones socialistas en el gobierno, como Asturias, Castilla-La Mancha o Navarra.

Al encuentro también acudirán el propio De la Rosa, la vicesecretaria general, Nuria Rubio; la viceportavoz en las Cortes, Patricia Gómez; y el secretario general del GPS, Pedro González.