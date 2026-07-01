González Corral, la gladiadora que Mañueco ha puesto en primera línea para acabar con los incendios en Castilla y León

María González Corral entra en su despacho de consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León con el paso firme de quien ha diseñado presas capaces de contener riadas y planes de emergencia que salvan vidas.

Esta mujer familiar, madre, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Ingeniería Civil, asume uno de los retos más urgentes y expuestos de la Comunidad: proteger un territorio que aún llora las heridas abiertas por el devastador verano de 2025.

Con mentalidad técnica y sin florituras políticas, y con experiencia de gestión tras su paso por las consejerías de Movilidad y Agricultura, llega para cambiar el paradigma en una tierra donde el fuego ya no es una amenaza estacional, sino una emergencia estructural.

Un verano negro

El verano de 2025 quedará grabado como uno de los peores capítulos de la historia de los incendios forestales en Castilla y León. Más de 143.000 hectáreas calcinadas, con frentes que superaron las 37.000 hectáreas en un solo episodio en el oeste de León.

El fuego saltó barreras naturales, amenazó núcleos de población, destruyó explotaciones ganaderas y se cobró vidas humanas. Más del 57% de los incendios fueron intencionados y casi el 28% se debieron a negligencias.

Castilla y León, con la mayor superficie forestal de España, no puede permitirse repetir esa tragedia. Y González Corral llega precisamente para evitarlo.

El agua, la seguridad y el campo

Formada en la Universidad de Burgos, donde se licenció en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (1999-2004), completó su doctorado en Ingeniería Civil y dos másteres de alto nivel: Explotación y Seguridad de Presas y Balsas, en la Universidad Politécnica de Madrid, y Dirección de Proyectos, en la Universidad de Valladolid.

Su carrera ha sido un continuo ejercicio de anticipación y seguridad: fue técnica especialista en presas en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y directora de explotación y planes de emergencia de varias infraestructuras críticas hidráulicas.

También pasó por el sector privado, con proyectos y direcciones de obra en estudios de ingeniería como Adamas Proyectos o Intecnur, fue profesora asociada en la Escuela Politécnica de Burgos (2012-2014) y decana de la Demarcación de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Además, ha sido vocal en el Comité Español de Grandes Presas y directora del módulo de balsas del Máster Internacional en Explotación y Seguridad de Presas y Balsas.

Su combinación de rigor técnico, arraigo territorial y experiencia en gestión de emergencias la convierte en una figura especialmente preparada para el momento actual.

Del Desarrollo Rural a la digitalización

Su trayectoria en el Gobierno autonómico es coherente y ascendente. Comenzó como directora general de Desarrollo Rural en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (2019-2022), donde impulsó políticas de apoyo al medio rural y desarrollo territorial.

En abril de 2022 dio el salto a consejera de Movilidad y Transformación Digital, un cargo que marcó un antes y un después en su perfil público.

Su principal reto fue extender la digitalización al mundo rural y reducir la brecha digital entre ciudades y pueblos. Durante su mandato, la Consejería destinó más de 118,5 millones de euros solo en objetivos estratégicos de legislatura.

En carreteras e infraestructuras invirtió cerca de 400 millones de euros para conservación, modernización y variantes como las de Guardo o Salas de los Infantes. En transporte y logística, más de 237 millones, incluyendo ayudas a la transformación de flotas y el Sistema Inteligente de Transportes (ITS).

El gran hito fue el Programa CyL Digital, que triplicó los centros asociados en el medio rural, de 71 a 211, con objetivo de 250, impartió 3.112 actividades gratuitas presenciales a más de 26.400 personas y cedió más de mil ordenadores en zonas rurales.

Además, impulsó el Territorio Rural Inteligente, que superó los 3.000 sensores en más de 400 municipios para mejorar la eficiencia en la gestión local: silos de sal, depósitos, estaciones meteorológicas.

Su enfoque siempre fue claro: tecnología al servicio del territorio y de las personas que lo habitan.

Regreso al campo

Tras su etapa en Movilidad, regresó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como consejera tras la salida de Vox del Gobierno autonómico, en julio de 2024, donde permaneció dos años al frente.

Su gestión se basó en el diálogo constante con el sector, escucha activa y medidas concretas para hacer el campo más competitivo y atractivo.

Entre sus logros destacan la convocatoria de 100 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores, con simplificación de trámites y prioridad a sectores vulnerables como el ovino-caprino y una estrategia ambiciosa de modernización de regadíos.

También un plan de impulso a la industria agroalimentaria con más de 170 millones de euros en ayudas directas e indirectas, colaboración con Vitartis y medidas como seguros frente a riesgos o gratuidad en ferias para empresas con marca Tierra de Sabor.

Además, promovió el impulso decidido a la digitalización del sector: Espacios CyL Digital Agro en centros de FP, recuperación de la Extensión Agraria en clave digital, ocho grupos AKIS con Itacyl y la red de Agroentusiastas y el liderazgo en el pago anticipado de la PAC.

Preparada para la gran batalla

Su primer acto oficial como consejera de Medio Ambiente y Energía fue presidir la toma de posesión de Ángel Sánchez Martín, ingeniero de Montes con profundo conocimiento del operativo, como nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

"Un profesional con experiencia, gran capacidad de trabajo y conocimiento del operativo antiincendios", destacó, dejando claro que la lucha contra el fuego será su gran prioridad en esta nueva andadura.

González Corral vincula Medio Ambiente y Energía con claridad: la energía como motor indispensable de desarrollo socioeconómico, pero siempre con el foco puesto en el patrimonio natural, la gestión forestal sostenible, la prevención de incendios, la biodiversidad y las infraestructuras verdes.

Su perfil técnico permite un enfoque distinto: impulso de puntos de agua estratégicos, mejora de accesos forestales, sistemas de alerta avanzados, selvicultura preventiva que reduzca la carga de combustible y uso inteligente de la ingeniería hidráulica para la extinción.

La ingeniería, en sus manos, no solo apaga fuegos: los anticipa.

Los desafíos son enormes: coordinación con todas las administraciones, implicación real del mundo rural, restauración de las zonas quemadas en 2025 y combate decidido contra las causas humanas de los incendios.

Las organizaciones agrarias le han tendido la mano; la oposición le pide explicaciones y el PSOE ha exigido su comparecencia en las Cortes en el mes de julio. En medio de esa presión, su mentalidad técnica aporta proyectos concretos y menos improvisación.

La tierra y las generaciones futuras

María González Corral entiende el valor emocional y económico del campo. Su nombramiento genera expectativas de un liderazgo pragmático, capaz de unir prevención, desarrollo rural, digitalización y sostenibilidad.

La campaña de incendios de 2026 ya ha comenzado. No habrá milagros, pero sí la oportunidad de cambiar el relato. La ingeniera que ha pasado su carrera anticipando catástrofes y gestionando infraestructuras críticas, tiene ahora la misión de proteger los montes de Castilla y León antes de que ardan.

Los pueblos del interior, los ganaderos que lo perdieron todo y las familias que aún lloran a sus seres queridos la observan. El fuego espera.

Y González Corral, con herramientas de ingeniera, experiencia de gestión y compromiso personal, se planta ante él. Con paso firme. Con rigor técnico. Con vocación de servicio. Como una gladiadora lista para la batalla.