Carlos Pollán, el vicepresidente con pasado de deportista de élite que aplica la prioridad nacional en Castilla y León

En el Palacio de los Deportes de León, el portero Carlos Pollán concentraba toda su atención en parar un balón que podía decidir la victoria o la derrota de su equipo de balonmano, el Ademar León.

Décadas después, desde el despacho de la Vicepresidencia primera y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, ese mismo instinto de protección se ha trasladado a otro terreno: el de las políticas públicas.

Su misión ahora es clara y ambiciosa: desregular la administración para que las familias y las empresas respiren, y aplicar con firmeza la prioridad nacional en las ayudas sociales y la vivienda.

Se trata de dos de los principales caballos de batalla políticos de Vox que guiarán la acción política del nuevo Gobierno de coalición entre los de Santiago Abascal y el PP en la Comunidad.

El vínculo con el balonmano

Carlos Pollán Fernández, nacido en León en 1967, encarna como pocos la trayectoria de quien llega a la política con la mochila llena de vida real.

Hijo de un minero de la cuenca leonesa, creció en un hogar donde el esfuerzo diario, la disciplina y el arraigo al territorio no eran valores abstractos, sino la única forma de salir adelante.

Su padre le transmitió el orgullo de pertenecer a una tierra que, generación tras generación, ha luchado contra la despoblación y el cierre de minas.

Esos mismos principios −trabajo en equipo, sacrificio bajo presión y lealtad al grupo− los forjó durante más de un cuarto de siglo en el balonmano.

Entre 1986 y 1995, Pollán defendió la portería del Club Balonmano Ademar León. Ocho temporadas que lo convirtieron en un referente bajo palos: concentrado, valiente, capaz de leer el juego y anticiparse al rival.

Después, durante 12 temporadas más, entrenó al filial Universidad de León Ademar, formando a jóvenes en valores que iban mucho más allá del deporte: responsabilidad, resiliencia y espíritu de equipo.

En 2009, los socios lo eligieron presidente del club en plena crisis económica. El Ademar arrastraba deudas cercanas al millón de euros, con Hacienda, jugadores y técnicos al límite.

Pollán tomó decisiones duras: declaró concurso de acreedores en 2013 para evitar la desaparición del club. "Salvé el balonmano de élite en León", ha repetido con orgullo.

El club sobrevivió, saldó sus deudas y sigue compitiendo hoy. Esa experiencia de gestión en adversidad −asumir responsabilidades impopulares para salvar lo esencial− es la que ahora traslada a la política autonómica.

La política y las Cortes

Licenciado en Derecho y graduado social, trabajó como asesor laboral antes de dar el salto a la política. Lo hizo tarde, pasados los 50, en 2019.

Cansado del bipartidismo PP-PSOE que, según él, había gestionado Castilla y León durante décadas sin resolver los problemas estructurales de la Comunidad, se afilió a Vox.

Fue presidente provincial en León y en 2019 se presentó sin éxito como candidato del partido a la Alcaldía de Sariegos y ocupó el quinto puesto en la lista autonómica.

En 2022 encabezó la candidatura por León, obtuvo acta de procurador y, tras el primer pacto de gobierno PP-Vox en España, fue elegido presidente de las Cortes de Castilla y León.

Su estilo −sereno, institucional, sin alzar la voz− contrastaba con el tono más beligerante de otros dirigentes de Vox y le granjeó respeto incluso entre la oposición.

Mantuvo la presidencia de la Cámara hasta abril de 2026, incluso tras la ruptura del pacto en 2024, defendiendo la separación entre poderes legislativo y ejecutivo.

En febrero de ese año, Santiago Abascal lo designó candidato de Vox a la Presidencia de la Junta para las elecciones del pasado 15 de marzo.

Pollán repetía un mensaje: "Queremos mucho más Vox en Castilla y León". El objetivo era replicar los modelos de Aragón y Extremadura donde la formación había conseguido influir de forma decisiva en el Ejecutivo.

Las urnas del 15 de marzo confirmaron la necesidad de un nuevo acuerdo entre PP y Vox.

Desregulación y prioridad nacional

Tras intensas negociaciones, el pasado 3 de junio se firmó el pacto de gobierno. Alfonso Fernández Mañueco mantuvo la Presidencia y, a cambio, Vox obtuvo la Vicepresidencia primera y tres consejerías.

Una de ellas, de nueva creación y con clara impronta ideológica, sería la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que recaería precisamente en Carlos Pollán.

El pasado 15 de junio tomó posesión del cargo. Desde entonces, combina la Vicepresidencia primera con la dirección de esta consejería clave para el proyecto de Vox.

La nueva cartera no es un simple cambio de nombre.

Su propio título revela las prioridades: desregulación significa una simplificación administrativa drástica, reducción de trámites burocráticos que ahogan a familias, autónomos y empresas, y eliminación de normativas innecesarias que frenan el desarrollo económico de una comunidad castigada por la despoblación.

Pollán, con su experiencia al frente de un club en quiebra, sabe lo que significa tomar decisiones valientes para salvar lo esencial.

La segunda gran batalla, y quizá la más polémica, es la prioridad nacional en las ayudas sociales y la vivienda.

Pollán ha defendido que se trata de dar prioridad "a personas con arraigo, a los castellanos y leoneses de siempre, frente a quienes llegan y pretenden vivir de un sistema que no han contribuido a sostener" y ha prometido que la Junta gobernará "para la gente de aquí".

Esta política, ya aplicada en otras comunidades con gobiernos de coalición PP-Vox, como Extremadura o Aragón, se plasmará de forma concreta en los presupuestos de 2027, según ha avanzado el propio vicepresidente primero.

En su consejería también recaen competencias en inmigración, juventud y cooperación al desarrollo.

Pollán ha iniciado ya una ronda de contactos directos con la sociedad civil: reuniones con el Consejo de la Juventud, con Fundos y con distintos colectivos para "escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades" de los castellanos y leoneses.

Un estilo diferente

La trayectoria personal de Pollán añade matices humanos a su perfil político. Separado, padre de dos hijos mayores −uno de ellos con trayectoria en el pádel− y orgulloso abuelo, su vida familiar es discreta.

El portero que paraba balones imposibles bajo la presión del marcador ahora pretende parar la burocracia excesiva y proteger los recursos públicos para las familias con arraigo en Castilla y León.

El presidente de club que declaró concurso de acreedores para salvar su equipo ahora lidera una Consejería que busca simplificar la administración para que la región no pierda más talento joven por falta de oportunidades.

Su nombramiento representa el intento de Vox de trasladar al Gobierno autonómico dos de sus caballos de batalla principales: la desregulación como herramienta de libertad económica y la prioridad nacional como principio de justicia social.

Pollán no promete milagros, pero sí un estilo diferente: el de quien ha aprendido en la cancha y en la vida real que, para ganar, hay que defender con determinación lo propio sin renunciar al juego limpio.

Su reto ahora es demostrar que la misma resiliencia que salvó un club de balonmano en crisis puede contribuir a revitalizar una comunidad autónoma que lleva décadas buscando su lugar en la España del siglo XXI.

El portero se ha convertido en vicepresidente. Y el balón, esta vez, es el futuro de Castilla y León.